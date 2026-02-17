四国遍路に特化した観光UXサービス「手ぶらdeお遍路」は、Green Globe Innovation & CO., LTD. が中心となり企画・立ち上げを進めており、この度、旅行会社・自治体・宿泊施設・モビリティ事業者との共創パートナー募集を開始いたしました。

特にインバウンド旅行者にとって巡礼体験のハードルとなっている「荷物問題」を解消することで、より快適で安全な遍路旅の実現を目指しています。

公式サイト： https://teburaohenro.com/





お遍路88か所





共創パートナー募集





■ 荷物がなくなれば、巡礼はもっと自由になる

四国遍路は世界的に価値ある文化資源でありながら、

・巡礼者の高齢化

・外国語対応の課題

・長距離移動による身体的負担

・交通・宿泊の分断

といった構造的課題を抱えています。

荷物は巡礼体験における最大の心理的・身体的ハードルの一つです。

本サービスは「物流を観光UXに転換する」ことをテーマに、単なる配送を超えた体験価値の向上を目指しています。









■ 「手ぶらでお遍路」とは

「手ぶらdeお遍路」は、巡礼者の荷物を宿泊施設から次の宿泊施設へ当日搬送するサービスです。

徒歩・公共交通・レンタカーなどあらゆる移動手段に対応し、巡礼者は荷物を持たずに巡礼に集中することが可能となります。

特に近年増加している

・インバウンド巡礼者

・富裕層向けラグジュアリーツアー

・高齢者・女性巡礼者

のニーズに対応し、巡礼体験の質向上を支えています。





手ぶらdeお遍路UXイメージ





■ 共創領域(募集内容)

以下の分野で連携パートナーを募集しています。

●旅行会社

・手ぶら巡礼パッケージの共同開発

・インバウンド／富裕層向けツアー造成

●自治体

・観光DX実証事業

・地域回遊モデルと雇用創出の連携

●宿泊施設

・連携プラン造成

・長期滞在型巡礼モデル構築

●モビリティ事業者(タクシー・レンタカー・物流サービス)

・巡礼×移動×荷物の統合サービス開発

●企業

・ウェルビーイング研修プログラム化

・企業版巡礼体験造成









■ 今後の展望

今後は、

・予約管理の高度化

・海外向けプロモーション強化

・データ活用による巡礼分析 他

を通じ、「世界に開かれた巡礼プラットフォーム」への進化を目指します。

共創・実証実験のご相談を広く受け付けています。









【お問い合わせ】

手ぶらdeお遍路 事務局

メール： teburaohenro@greenglobe.co.jp