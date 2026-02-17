四国遍路を“手ぶら化”する観光UXサービス「手ぶらdeお遍路」が共創パートナー募集開始
四国遍路に特化した観光UXサービス「手ぶらdeお遍路」は、Green Globe Innovation & CO., LTD. が中心となり企画・立ち上げを進めており、この度、旅行会社・自治体・宿泊施設・モビリティ事業者との共創パートナー募集を開始いたしました。
特にインバウンド旅行者にとって巡礼体験のハードルとなっている「荷物問題」を解消することで、より快適で安全な遍路旅の実現を目指しています。
公式サイト： https://teburaohenro.com/
お遍路88か所
共創パートナー募集
■ 荷物がなくなれば、巡礼はもっと自由になる
四国遍路は世界的に価値ある文化資源でありながら、
・巡礼者の高齢化
・外国語対応の課題
・長距離移動による身体的負担
・交通・宿泊の分断
といった構造的課題を抱えています。
荷物は巡礼体験における最大の心理的・身体的ハードルの一つです。
本サービスは「物流を観光UXに転換する」ことをテーマに、単なる配送を超えた体験価値の向上を目指しています。
■ 「手ぶらでお遍路」とは
「手ぶらdeお遍路」は、巡礼者の荷物を宿泊施設から次の宿泊施設へ当日搬送するサービスです。
徒歩・公共交通・レンタカーなどあらゆる移動手段に対応し、巡礼者は荷物を持たずに巡礼に集中することが可能となります。
特に近年増加している
・インバウンド巡礼者
・富裕層向けラグジュアリーツアー
・高齢者・女性巡礼者
のニーズに対応し、巡礼体験の質向上を支えています。
手ぶらdeお遍路UXイメージ
■ 共創領域(募集内容)
以下の分野で連携パートナーを募集しています。
●旅行会社
・手ぶら巡礼パッケージの共同開発
・インバウンド／富裕層向けツアー造成
●自治体
・観光DX実証事業
・地域回遊モデルと雇用創出の連携
●宿泊施設
・連携プラン造成
・長期滞在型巡礼モデル構築
●モビリティ事業者(タクシー・レンタカー・物流サービス)
・巡礼×移動×荷物の統合サービス開発
●企業
・ウェルビーイング研修プログラム化
・企業版巡礼体験造成
■ 今後の展望
今後は、
・予約管理の高度化
・海外向けプロモーション強化
・データ活用による巡礼分析 他
を通じ、「世界に開かれた巡礼プラットフォーム」への進化を目指します。
共創・実証実験のご相談を広く受け付けています。
【お問い合わせ】
手ぶらdeお遍路 事務局
メール： teburaohenro@greenglobe.co.jp