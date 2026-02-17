株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、3色の春色カラーが1本になったスティック型アイカラー『グラデシャドウスティック(ブロッサムブラウン)』を、2026年4月1日(水)より、通信販売(オンラインショップは11：00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売いたします。

『グラデシャドウスティック(ブロッサムブラウン)』は、まぶたに沿って滑らせるように塗るだけで、3色のグラデーションメイクが簡単に完成するスティックタイプのアイカラー。深みのあるブラウンに、春らしいピンクを組み合わせることで、目元をやさしく、洗練された印象に導きます。保湿成分スクワランを配合し、目元にうるおいを与えながらしっとり密着。コンパクトなスティックタイプで持ち運びしやすく、忙しい朝のメイクはもちろん、外出先でのメイク直しにも活躍するアイテムです。





『グラデシャドウスティック(ブロッサムブラウン)』2,200円(税込)





『グラデシャドウスティック(ブロッサムブラウン)』蓋閉じ









＜商品概要＞

商品名 ：グラデシャドウスティック

価格 ：2,200円(税込)

商品特長：

・シフォンベージュ、ナチュラルブラウン、ビターブラウンの3色が1本になったスティックタイプのアイカラー。まぶたに沿って滑らせるだけで、1色1色塗り重ねたような繊細で美しいグラデーションのアイメイクが瞬時に完成します。チップやブラシなども不要で、誰でも簡単にご使用いただけます。

・保湿成分スクワラン配合で繊細な目元にやさしくしっとり密着。うるおいを与えてまぶたの乾燥ダメージをケアします。

・微細パール入りで、ほどよいツヤ感と輝きを与えて華やな目もとを演出します。

・コンパクトなスティックタイプで、持ち運びにも便利です。

使用方法：

(1)3～4mmほど繰り出し、一番濃い色(ビターブラウン)が下側になるように持ちます。

(2)目尻から目頭に向かって、まぶたの丸みに沿うように塗布してください。

(3)最後に軽く指で押さえると、よりきれいに仕上がります。

※なくなり次第、終了となります。





『グラデシャドウスティック(ブロッサムブラウン)』断面図









＜ハーバーのミネラルカラー(無機顔料)＞5つの無添加、美容液成分配合

ミネラルカラー(無機顔料)は、天然の土・石・岩などの鉱物を粉砕、精製し不純物を取り除いた色素のみを取り出したもの。水にも油にも溶けず、顔料が肌表面に乗っているだけの状態なので、肌内部に浸透せず、刺激や色素沈着の心配がありません。ハーバーはメイクも全品無添加※。ミネラルカラーにこだわり続けています。





※防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、合成香料、鉱物油、タール系色素 無添加









