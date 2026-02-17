株式会社ワイドレジャー（本社：福岡県小郡市）は、女性を中心に“自分らしさ”を楽しむ体験イベントとして、「パーソナルカラー診断イベント」を2026年2月22日（日）にアドアーズプラス筑紫野店（イオンモール筑紫野3階）にて開催いたします。**日時：2月22日（日）AM１１時からPM５時３０分まで****場所：アドアーズプラス イオンモール筑紫野 3階(要予約)****予約フォーム：https://forms.gle/JxKZEdNAvxLBSxWX8**

## あなたの魅力を引き立てる“色”を、プロの目で。私たちが普段選んでいる服やメイク。その第一印象を最も大きく左右するのが「色」です。 アドアーズプラス筑紫野店では、専門の照明を使用したプロによるパーソナルカラー診断イベントを開催します。今回の診断を担当するのは、確かな知識と実績を持つ **EX COLOR https://www.excolor-cc.com/ ** 肌・髪・瞳のトーンを細かく分析し、あなたの魅力を最大限に引き出す“本当に似合う色”を丁寧に導き出します。

## 当日の診断スタイル- ゲームセンター内の特設スペースにて対面形式で実施 - メイクオフした状態で受ける本格的なカラー診断- 40分しっかり時間をかけ、初めての方でも満足度の高いセッションプロの技術で時間をかけて丁寧に診断を行うので、“自分の色”が明確にわかる充実の体験です。---## 参加方法**事前予約制・先着順で受付**本イベントは事前予約制となります。専用フォームよりお申し込みいただき、当日ご来店のうえ受付をお願いいたします。診断時間はお一人様約40分。各回定員制のため、定員に達し次第受付終了となります。参加費：3,000円(税込) ※現金のみ開催場所：アドアーズプラス筑紫野店 (イオンモール筑紫野3階)※空きがある場合のみ当日受付も実施予定## 参加特典**アドアーズプラス筑紫野店で使えるクレーンゲームチケット（1000円分）とオリジナルアイシャドウをプレゼント！** 楽しみながらキレイを手に入れられる、ちょっとお得なイベントです。---## 新しい自分に出会うきっかけを、この日に。 似合う色がわかると、毎日がもっと楽しくなる。自分自身へのご褒美として。 春に向けて気分を変えたいあなたにも。ぜひこの機会に“あなたのベストカラー”を見つけてください。 きっと、新しい発見が待っています。