自家製米粉のグルテンフリースイーツを展開する株式会社ココトモファーム（愛知県犬山市）は、2026年2月19日(木)から2月24日(火)まで東武百貨店 池袋本店で開催される「バウムクーヘン博覧会」に出店いたします。本イベントでは、過去の「ファイナルクーヘン総選挙」で上位入賞を果たした看板商品「ハードバウム玄米」をはじめ、愛知県犬山市の自社農園で育てたお米を使用した、こだわりのバウムクーヘンを販売いたします。

■出店の背景

「バウムクーヘン博覧会」は、全国47都道府県からご当地バウムクーヘンが集結する日本最大級のバウムクーヘンの祭典です。ココトモファームは、愛知県の代表ブランドの一つとしてブース出店いたします。農業と福祉が連携して新たな価値を創出する取り組みを表彰する「ノウフク・アワード」にて、2025年度のグランプリを受賞いたしました。私たちが大切に育てたお米を使用し、多様な人々が手を取り合って作ったバウムクーヘンは、まさに「農福連携」の結晶です。日本を代表するクルーズ客船「飛鳥III」の愛知部屋において、ウェルカムスイーツとして選定された「ハードバウム玄米」など、挽きたて米粉の風味を楽しんでいただきたいと考えております。

■注目のおすすめ商品

1. ハードバウム玄米【2,200円（税込）】【飛鳥III 愛知部屋ウェルカムスイーツ選定商品】噛むほどに美味しい、ハードな食感の玄米バウムクーヘンです 。玄米ならではの香ばしさと、自家製米粉の滋味深い味わいが特徴。グルテンフリーの概念を覆す、噛み応えと満足感のある一品です

2. 贅沢バウム ウイングいちご【2,600円（税込）】自然豊かな大地で育てた最高ランクのお米と 、濃厚な甘みと風味がたまらないブランド苺「よつぼし」が出会いました。自家製米粉のバウムクーヘンに、苺の美味しさを凝縮した見た目も華やかで、春の贈り物にも最適です。

3. ソフトバウム白米【1,600円（税込）】口に入れた瞬間に広がるお米の優しい甘みと、驚くほどしっとり・ふわふわな口どけが特徴です。小さなお子様からご年配の方まで安心してお召し上がりいただけます

■「バウムクーヘン博覧会」開催概要

会期: 2026年2月19日(木) ～ 2月24日(火)会場: 東武百貨店 池袋本店 8階催場営業時間: 10:00～19:00※営業時間は変更となる場合がございます。詳細は百貨店HPをご確認ください。イベント公式HP: https://baumkuchenexpo.jp/

■ 株式会社ココトモファームについて

【農福商工連携で、誰ひとり取り残さない居場所をつくる】愛知県犬山市に拠点を置く認定農業者「ココトモファーム」は、米の生産（1次産業）を主軸に、米粉バウムクーヘンの製造（2次産業）および販売（3次産業）までを一貫して行う「6次産業化」を展開しています。さらに、就労継続支援B型事業所「ココトモワークス」や放課後等デイサービス「ココトモワークスジュニア」への活動場所提供を通じ、農業と福祉の連携（農福連携）も積極的に推進しています。 これらの農福商工一体となった取り組みが評価され、農林水産省が事務局を務める農福連携等応援コンソーシアム主催「ノウフク・アワード2025」において、最高位であるグランプリを受賞いたしました。

■会社概要

社名：株式会社ココトモファーム所在地：愛知県犬山市犬山上り屋6-11代表者：代表取締役 齋藤秀一TEL：0568-54-4717FAX：0568-54-4718創業：2019年事業内容：米の生産・加工・販売、農福連携事業認証等：犬山市認定農業者、GGAP認証取得ホームページ：https://www.cocotomo-farm.jpココトモワークス：https://www.cocotomo-works.jp/worksココトモワークスジュニア：https://www.cocotomo-works.jp/jr【グループ企業】株式会社ネットアーツ：https://www.netartz.com/施設運営システム HUG：https://www.hug-srss.com/

■本件に関する報道関係者からのお問い合せ先

株式会社ココトモファーム担当：石川 喬幸（いしかわ たかゆき）電話：0568-54-4717メールアドレス：sns@cocotomo-farm.jp

■ココトモファームのSNS

