株式会社シップス（代表取締役 社長：原裕章 本社：東京都中央区）は、株式会社エドウイン（代表取締役：俵修一 本社：東京都品川区）のSPIEWAK（以下、スピワック）およびとの別注アイテムを発表。SHIPS MEN展開店舗およびSHIPS 公式オンラインショップにて発売中となります。

SPIEWAK

ミリタリー・ワークウェアブランドとしてNYのブルックリンで1904年に設立されたブランド。二度の世界大戦でも軍用ジャケットが採用され、現在でもNYPD（ニューヨーク警察）やLAPD（ロサンゼルス警察）などにもユニフォームを提供しているという、まさにミリタリーの草分け的存在です。

商品詳細

MA-1 FLIGHT JACKETサイズ：38,40,42カラー：NAVY/OLIVE価格(税込み)：\39,960SPIEWAK社が90年代に復刻していたMA-1 FLIGHT JACKETモデルを復刻。1950年代中期から1970年代にかけて様々なアップデートを行いながら、アメリカ空軍で使用されていたMA-1がベースとなっています。サイジングを細かく調整することで現代的なサイズ感にアップデート。生地はヘビーナイロンではなく、薄手で軽いナイロンに変更することで軽さと着心地を追求しました。

https://www.shipsltd.co.jp/g/g114000375/?select_color=78

G-8 WEP JACKET LONGサイズ：38,40,42カラー：NAVY/OLIVE価格(税込み)：\44,000SPIEWAK社が90年代に復刻していたG-8 WEP ジャケットの着丈が長いモデルを今回復刻。着丈を若干短くするなど細かく調整することで、サイジングを現代的にアップデート。上品な光沢感のあるナイロン生地に、程よくボリュームが出る分量の中綿を入れて仕上げました。

https://www.shipsltd.co.jp/g/g114000374/?select_color=78

〈取り扱い店舗〉

