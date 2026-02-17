株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役 岩上敦宏 以下アニプレックス）は、『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』（Magia Exedra:マギアエクセドラ）において、2月17日（火）より、ストーリーイベント「想い伝わる甘い魔法 前編」を開始いたしました。合わせて、新限定★5キオク [紅珠焼菓]佐倉杏子（CV 野中藍）が登場するピックアップガチャを開始いたしました。また、2月17日（火）より、期間中毎日ログインでマギカストーン最大2,000個をプレゼント、イベントクエストを毎日5回クリアでマギカストーン最大4,000個、合計でマギカストーン最大6,000個獲得できる、まどドラ ～スイート・パティシエールキャンペーン～ を開始いたしました。

パティシエールイベント前編にあわせて、新限定★5キオク「パティシエール杏子」が登場！

2026年2月17日（火）12時より、新限定★5キオク[紅珠焼菓]佐倉杏子（CV 野中藍）が登場するボーナスゲージ付きのピックアップガチャを開始いたしました。また、本ガチャは初回10連無料で引いていただくことが可能です。さらに、本ガチャで獲得できるキオクメダルは、2026年2月27日（金）12:00より開催の、[パンナ・ヴォルティコーザ]巴マミピックアップガチャと共通のものとなります。期間：2026/02/17 (火) 12:00～2026/03/18 (水) 11:59※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

キャラクターPV [紅珠焼菓]佐倉杏子

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=PA10_VHU-0Q

ボーナスゲージをためると★5キオク確定ボーナスガチャが引ける！

今回のガチャには「ボーナスゲージ」が付いており、ガチャ1回で1Ptゲージがたまります（10連ガチャで10Pt）。100Ptに達するとピックアップ対象も封入された★5キオク確定のボーナスガチャを1回引くことが可能です。★5キオク確定ボーナスガチャは、[紅珠焼菓]佐倉杏子の提供割合が12%でピックアップされます。

まどドラ～スイート・パティシエールキャンペーン～開催！合計でマギカストーン6,000個もらえる！

2026年2月17日（火）12時より、まどドラ ～スイート・パティシエールキャンペーン～ を開始いたしました。キャンペーン期間中、毎日ログインでマギカストーンが最大2,000個、期間中毎日イベントクエストをクリアで、マギカストーンが最大4,000個獲得でき、合計でマギカストーンを6,000個獲得いただけます。

①マギカストーンが最大2,000個もらえるログインボーナスを開催

2026年2月17日(火)12時より、まどドラ ～スイート・パティシエールキャンペーン～ ログインボーナスを開始しました。期間中ログインすることで、最大で「マギカストーン2,000個」を獲得することができます。期間：2026/02/17 (火) 12:00～2026/03/10 (火) 11:59

②マギカストーンが最大で4,000個もらえるミッションを開催

2026年2月17日(火)12時より、まどドラ ～スイートパティシエールキャンペーン～ ミッションを開始しました。前編・後編での開催予定となっており、マギカストーンが最大で4,000個獲得できるミッションとなっております。毎日イベントクエストを5回クリアする毎に、マギカストーン200個を獲得することができます。期間：・前編：2026/02/17 (火) 12:00～2026/02/27 (金) 04:59・後編：2026/02/27 (金) 12:00～2026/03/09 (月) 04:59

パラレルストーリー「想い伝わる甘い魔法 前編」イベント開始！

2月17日（火）12時より、オリジナルの物語でお贈りするパラレルストーリー「想い伝わる甘い魔法 前編」を開始いたしました。パラレルストーリーイベントとなっており、本編とは全く別の世界観やキャラクターとしての背景をもった、並行世界での魔法少女たちの記憶の物語を完全オリジナルシナリオでお届けします。◆イベントストーリーあらすじここは“ミタキハラ”にある魔法のパティスリー友情に、恋に…どんな悩みも魔法のお菓子でなんでも解決！バレンタインは終わったけれどパティスリーには今日も悩める乙女が訪れる期間：・前編：2026/02/17 (火) 12:00～2026/03/18 (水) 11:59・後編：2026/02/27 (金) 12:00～2026/03/18 (水) 11:59

イベント報酬で豪華報酬が手に入る！

「想い伝わる甘い魔法 前編」のイベント交換所は「マギカストーン」や「オーブ」、「能力晶花クエストスキップチケット」など様々なものと交換いただける他、今回のパティシエールイベントで登場する、光の間ギャラリーで閲覧可能な「チョコレートの魔女」を交換いただけます。

イベントミッションをクリアでポートレイトがもらえる

イベントメダルの累計獲得数に応じて、ポートレイト「魔法のお菓子をめしあがれ！」を獲得できます。報酬で獲得できるポートレイトは、後編イベントのボーナス対象となります。

「魔法のスイーツ」交換所が登場！プリズムコアやマギアキーが交換できる！

本イベントでは、イベントバトルをクリアすることで、特別なアイテム「魔法のスイーツ」がドロップいたします。魔法のスイーツを集めると交換できる「魔法のスイーツ交換所」はイベント前編・後編で共通となっており、プリズムコアやマギアキー、スタイルチケットを交換することが可能です。

スタイルチケット交換所にパティシエールイベントの背景素材が登場

「スタイルチケット交換所」では、期間限定でパティシエールイベントに関連する2D背景や、新たに[盟神抉槍]佐倉杏子に紐づく、佐倉杏子のMagia Day 2025 2D衣装を交換いただくことができます。期間限定素材の交換期間：2026/02/17 (火) 12:00～2026/03/19 (木) 11:59

キオク超育成キャンペーン第3弾が2/18(水)より開催！

2026年2月18日(水)12時より、キオク超育成キャンペーン第3弾を開始しました。ログインや強化クエストクリアなどのミッションをクリアすることで、エンハンスグロウや各種オーブなど、育成素材を大量に獲得することができるミッションとなっております。期間：2026/02/18 (水) 12:00～2026/02/28 (土) 11:59

App Store/ Google Play/Steamで好評配信中！

現在、App Store,Google Play,Steamにて好評配信中です。【ストアURL】App Store /Google Play：https://madoka-exedra.go.link/3FDNOSteam：https://store.steampowered.com/app/2987800/Madoka_Magica_Magia_Exedra/

「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」概要

・タイトル名 「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」・企画・配信：アニプレックス・開発：ポケラボ・f4samurai・運営：ポケラボ・3月27日 iOS/android版正式リリース開始・7月17日 Steam版正式リリース開始・公式サイト https://www.madoka-exedra.com・公式WEB SHOP https://webshop-jp.games.madoka-exedra.com・公式X https://twitter.com/madoka_exedra （＠madoka_exedra）・公式Discord https://discord.gg/K96EtM7ukW・公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@madoka_exedra・公式ハッシュタグ #まどドラ・著作権表記 ©2024 Magica Quartet/Aniplex,Magia Exedra Project (短縮) ©2024 MQ/A,MEP