サービス提供の背景

総務省の調査によると、日本の中小企業の約7割がIT人材不足を課題として挙げています。特に従業員50～300名規模の企業では、IT担当者が1名しかいない「ひとり情シス」、あるいはIT専任者がおらず総務や経理が兼任する「ゼロ情シス」の状態が常態化しています。こうした企業では、以下のような課題が日常的に発生しています。社員からのIT問い合わせ対応だけで一日が終わり、本来の業務が進まない セキュリティ対策の必要性は感じているが、何から手をつけていいか分からない IT担当者が退職すると、運用が完全に止まってしまう属人化リスク IT機器やSaaSの全体像が把握できておらず、コストが膨らみ続けている 大企業であれば情報システム部門が担う業務を、中小企業では1人の担当者、あるいは兼任者が抱え込んでいる。この構造的な課題を解決するために、「情シス365」を立ち上げました。

「情シス365」サービス概要

「情シス365」は、「中小企業にも、プロの情シスを。」をミッションに掲げ、5つのサービスラインで中小企業のIT課題を包括的に支援します。

Start365 ― 情シス立ち上げ・IT基盤整備

情シス部門がまだ存在しない企業に向けた「情シスの土台づくり」パッケージです。現状のIT環境調査からITガバナンス方針の策定、セキュリティポリシーの作成、運用プロセスの設計までをワンストップで実施します。

Support365 ― 情シス運用代行・ヘルプデスク

日々発生するIT問い合わせ対応、入退社に伴うアカウント管理、端末キッティング、ライセンス管理をプロが代行するサービスです。Slack・Teams・メールなど、お客様が普段お使いのツールでそのまま連携が可能です。

Security365 ― セキュリティ運用・SOCライト

大企業向けSOC（Security Operations Center）のエッセンスを中小企業向けに最適化した「SOCライト」サービスです。ログ監視、アラート設計、インシデント一次対応までを提供し、専任のセキュリティ担当者がいなくても一定水準のセキュリティ運用を実現します。

Consult365 ― IT戦略・改善コンサルティング

ITロードマップの策定、コスト最適化提案、経営会議向け資料作成を通じて、経営レベルのIT課題を解決します。外資系企業・海外メンバーがいる企業向けに、英語でのIT関連コミュニケーション支援にも対応しています。

Project365 ― ITプロジェクト支援・IT PMI

Microsoft 365移行、MDM導入、IdP再設計、M&A後のIT環境統合（IT PMI）など、専門性の高いITプロジェクトをPMOとして推進します。要件定義から導入・検証まで一気通貫で支援します。

「情シス365」の特長

ワンストップ支援

情シスの立ち上げからヘルプデスク運用、セキュリティ監視、IT戦略コンサルまで、必要な機能を一つの窓口で提供します。複数のベンダーに分散発注する必要がありません。

Microsoft 365エコシステムの深い知見

Microsoft 365を中心としたクラウド環境の設計・導入・運用に豊富な実績があります。テナント設計、Intune、Entra ID、SharePoint等に精通しています。

属人化リスクの排除

ナレッジベースの構築、手順書の整備、週次レポートの提出により、特定の担当者に依存しない運用体制を構築します。

M&A後のIT統合（IT PMI）に対応

買収先企業のIT環境調査からテナント統合、アカウント移行、セキュリティポリシーの統一まで、PMI全体をプロジェクトとして推進した実績があります。

外資系企業・英語対応

外資系親会社や海外拠点とのIT関連コミュニケーション支援にも対応しています。

ご利用の流れ

1.お問い合わせ：Webフォームにてご連絡2.無料ヒアリング：お客様の課題・ご要望をお伺いします（約30分）3.ご提案・お見積り：最適なサービスプランをご提案4.ご契約：サービス内容を確定しご契約手続きへ5.運用開始：引き継ぎ後、サービスを開始

今後の展望

今後は、Microsoft 365 Copilotをはじめとするコーポレートへのリスク管理をした上での生成AI活用支援や、中小企業向けのITセキュリティ教育プログラムの提供など、サービスラインの拡充を進めてまいります。「中小企業にも、プロの情シスを。」を合言葉に、ITの力で日本の中小企業の成長を支援します。

会社概要

会社名 : 株式会社BTNコンサルティング代表 : 亀田 英佑事業内容 : 中小企業向けIT運用支援・情シスアウトソーシング、Microsoft 365 導入・運用支援、ITセキュリティコンサルティング、ITプロジェクトマネジメントサービス名 : 情シス365サービスサイト : https://www.josis365.com会社HP : https://www.btncon.com

本件に関するお問い合わせ先

株式会社BTNコンサルティング情シス365 お問い合わせ窓口 Web：https://www.josis365.com/contact/

