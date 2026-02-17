CS放送「衛星劇場」では、2025年11月に行われた「City Pop Live 中川晃教・森崎ウィン・荒井麻珠・福田未来 featuring 武部聡志」を、2月28日(土)午後8時よりテレビ初放送します。中川晃教、森崎ウィン、荒井麻珠(元Little Glee Monster)、福田未来( 『トロット・ガールズ・ジャパン』初代女王)が、CITY POPの名曲を歌う一夜限りのスペシャルコンサート。「渋谷で5時」「真夜中のドア～stay with me」など時代を超えて支持される楽曲を、4人の歌い手と総合プロデューサーの武部聡志が輝かせました。ぜひご覧ください！

City Pop Live 中川晃教・森崎ウィン・荒井麻珠・福田未来 featuring 武部聡志

★CS衛星劇場にて、2月28日(土)午後8:00～テレビ初放送！2025年11月12日/東京・LINE CUBE SHIBUYA[出演]中川晃教、森崎ウィン、荒井麻珠、福田未来、武部聡志世代を超えて愛され続ける永遠のヒットソングを、総合プロデューサー武部聡志を迎えて、あの頃の輝きと、現代の洗練が融合！「CITY POPとは何か？」を歌を通して伝える一夜限りのスペシャルコンサート！中川晃教、森崎ウィン、荒井麻珠（元Little Glee Monster）、福田未来（『トロット・ガールズ・ジャパン』初代女王）が、CITY POPの名曲を集めたライブを開催。時代を超えて支持される楽曲の魅力を、歌い手と総合プロデューサー武部聡志が一層輝かせます。懐かしの名曲の数々と新たな発見をお楽しみに！

＜視聴者プレゼント＞出演者(中川晃教、森崎ウィン、荒井麻珠、福田未来、武部聡志)のサイン色紙を抽選で3名様にプレゼント！

応募期間：2月28日(土)午後8:00～3月8日(日)午後11時59分応募方法：本編終了後に放送される応募キーワードと合わせて、( https://www.eigeki.com/gift/detail/1485 )よりご応募下さい。

