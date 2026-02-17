輪ゴムの「オーバンド」が文具女子博in大阪2026に出店！先行販売や新製品、イベント限定企画など盛り沢山！3月5日（木）から4日間、大阪南港ATCホールにて開催
輪ゴムの「オーバンド」を製造する株式会社共和（大阪本社：大阪市西成区、東京本社：東京都江東区、取締役社長：杉原 正博、以下 共和）は、2026年3月5日(木)～3月8日(日)に大阪南港ATCホールにて開催される日本最大級の文具販売イベント『文具女子博in大阪2026』に「オーバンドショップ」として出店いたします。
○イベント概要
「文具女子博in大阪2026」
期間：2026年3月5日（木）～3月8日（日）
場所：大阪南港ATCホール
入場料金：
5日(木)・6日(金)…990円(税込)
7日(土)・8日(日)…1,190円(税込)
公式サイト：文具女子博in大阪2026 | 文具女子博｜すべての文具好きに贈る日本最大級の文具の祭典(https://bungujoshi.com/event/osaka2026/)
出店名：オーバンドショップ
ブース番号：AA-17
ショップページ：オーバンドショップ | 文具女子博｜すべての文具好きに贈る日本最大級の文具の祭典(https://bungujoshi.com/stationery/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%b3%e3%83%89%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97/)
※3月4日（水）のプレミアムタイムにも出店いたします。
○オーバンドショップ出店概要
昨年の「文具女子博in大阪2025」では5年ぶりの出店だったオーバンドショップですが、今年はさらにパワーアップ！定番の輪ゴム製品から、文具女子博での特別なアイテムや企画など、幅広いラインアップをご用意しました。
オーバンド×トビマツショウイチロウ スタンプセット
【文具女子博先行販売１.】
人気イラストレーター・トビマツショウイチロウさんとのコラボスタンプが新発売！
今回の文具女子博では、一般販売に先がけて先行販売を実施いたします。
ラインアップなどの詳細は下記のプレスリリースにてご確認いただけます。
（オーバンド×トビマツショウイチロウ氏のスタンプセットが登場！3月開催の「文具女子博in大阪2026」オーバンドショップで数量限定の先行販売 | 株式会社共和のプレスリリース）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000156654.html)
スヴェルト 10本入り
【文具女子博先行販売２.】
昨年のご来場者さまのご要望にお応えして「スヴェルト 10本入り」が登場！
本、パソコン、箱など、四角いものを束ねるのにとっても便利なスヴェルト。
2本入りのみの展開でしたが、たくさん使いたい方のために10本入りの大容量袋を作りました。
今回の文具女子博にて先行販売いたします。
輪ゴムの“オーバンドビュッフェ”
【文具女子博限定企画】
昨年、行列ができるほど大好評だったイベント限定企画、「オーバンドビュッフェ」がリニューアルして再登場！
前回参加してくださった方も、もう一度お楽しみいただける内容になっています。
オーバンドデザインのジップ付きクラフト袋は2色展開。輪ゴムは10色ご用意しました。
お好みの袋と輪ゴムを選んで、文具女子博とオーバンドの思い出をお持ち帰りください！
【ノベルティ配布】
Instagramのフォローで、オーバンド公式キャラクター「わグマ」のステッカーをプレゼント。
さらに、Wチャンスにもご注目！
ステッカーの裏面に番号を記載しており、後日Instagram上で当選番号を発表いたします。
「わグマのフレークシール入り箔押し小箱」が当たるチャンスをぜひお見逃しなく！
オーバンド公式キャラクター「わグマ」のステッカー
わグマのフレークシール入り箔押し小箱
○Wチャンスキャンペーン○
オーバンド公式Instagram：https://www.instagram.com/oband_official_kyowa/
応募期間：2026年3月12日（木）～3月19日（木）
参加条件：
１.Instagramをフォローしていること。
２.該当番号のノベルティステッカーを所持していること。
３.応募期間内に当選者専用フォームを送信していること。
賞品：わグマのフレークシール入り箔押し小箱
当選者数：40名さま
（キャンペーンの詳細につきましては、後日Instagramにて告知いたします。）
ほかにも、昨年完売した「ひねってむすぶさん」などの人気アイテムに加え、ご要望の多かったアイテムも多数出品します。
前回よりラインアップを大幅に増やしており、中には普段店頭では出会うことが少ないアイテムも。
ひねってむすぶさん
たばねバンド
凛としたバンド
ぜひ、パワーアップしたオーバンドショップを体感しに「文具女子博in大阪2026」へご来場ください。
オーバンド公式ブランドサイト :
https://oband.jp/
オーバンド公式Instagram :
https://www.instagram.com/oband_official_kyowa/
【会社概要】
1923年（大正12年）創業の株式会社共和は、今年で創業から103年。輪ゴムの「オーバンド」をはじめとする製品を通じて、暮らしに寄り添うものづくりを続けてまいりました。
当社の製品は決して目立つ存在ではありませんが、日常のさまざまな場面で人々の生活を静かに支えています。気づかぬところで役立つ、そんな“縁の下の力持ち”のような存在であることを誇りに、これからも皆さまの暮らしを支える製品を提供し続けてまいります。
会社名 ： 株式会社共和
代表者 ： 代表取締役社長 杉原 正博
所在地 ： 〒557-0051 大阪市西成区橘3-20-28
設立 ： 大正12年(1923年)8月25日
資本金 ： 7億5千万円
会社HP : https://www.kyowa-ltd.co.jp/
事業内容： 輪ゴムの「オーバンド」をはじめ、粘着テープ、
自転車タイヤ・チューブ、電線、メディカル用品などの
幅広い分野の製品の製造ならびに販売を行っています。
【お問い合わせ先】
西日本営業支援室 産業材マーケティングチーム
TEL ： 06-6658-8293
(受付：祝日を除く月曜日～金曜日 9時～12時・13時～17時)
e-mail： oband@kyowa-ltd.co.jp