うちの子のおててがペンケースに！愛猫の写真で作る「猫の手ペンシース」が、2月22日猫の日を記念して登場。
大阪府茨木市で革小物の製作・販売をする株式会社ガッツ（代表：中辻大也）は、2月22日猫の日に向けて「愛猫の写真で作る 猫の手ペンシース」を新発売。価格は4,800円（税込5,280円）ページはこちら https://pet.dezamin.com/nekonote-penseath/
愛猫の写真で作る「猫の手ペンシース」
愛猫の毛色や肉球の色合いを活かして、うちの子の「おてて」をペンシースに仕立てます。
毎日使うペンを入れるたび、うちの子を思い出せる、猫好きのためのアイテムです。
首から下げたり、カバンにつけたり、ちゅーるを入れたり
首から下げたり、カバンに取り付けたりできる金具付き。ペンシースを「しまう」だけでなく、身につけて持ち歩けます。
ペンはもちろん、ちゅーるを1本こっそり忍ばせておくのにも便利。書きたいときも、いざというときも、サッと取り出せます。
背面デザインは2パターン
シンプルにまとめたい方には、背景色を選べるカラーデザイン。
もう少し遊び心を足したい方には、おめめデザインをご用意しました。
LINEで写真を送るだけ「翌月末にお届け」
オーダーはかんたん。デザミンペットのLINEに写真を送ると担当デザイナーがデザインいたします。
デザインをもとに革職人が1点ずつハンドメイドで製作し、翌月末にお届けします。
猫の日記念クーポン配布中
2月22日、猫の日を記念して、LINE登録で使える300円OFFクーポンを配布中です。
デザミンペットのLINEを登録し、「ねこのて」とメッセージを送るとクーポンが自動で発行されます。
▼LINEの登録はこちら
https://page.line.me/272kmyca?from=soudan&type=other&product(https://page.line.me/272kmyca?from=soudan&type=other&product)
※クーポン期限は3月31日まで、5,000円以上のお買い物が対象です。
革職人が本革でハンドメイド
素材は栃木レザーの本革を使用し革職人が丁寧にハンドメイド。
使うほどに艶が増し手に馴染んでくるので、ペンと一緒に革も育つ経年変化を楽しめます。
スペック
自分たちのモノづくりに対する想いや取り組みを広めたいと思いリリースさせていただきました。よろしくお取り計らいのほど、お願いいたします。
▼愛猫の写真で作る 猫の手ペンシースはこちら
https://pet.dezamin.com/nekonote-penseath/(https://pet.dezamin.com/nekonote-penseath/)