うちの子のおててがペンケースに！愛猫の写真で作る「猫の手ペンシース」が、2月22日猫の日を記念して登場。

株式会社ガッツ

大阪府茨木市で革小物の製作・販売をする株式会社ガッツ（代表：中辻大也）は、2月22日猫の日に向けて「愛猫の写真で作る 猫の手ペンシース」を新発売。価格は4,800円（税込5,280円）ページはこちら https://pet.dezamin.com/nekonote-penseath/

愛猫の写真で作る「猫の手ペンシース」

愛猫の毛色や肉球の色合いを活かして、うちの子の「おてて」をペンシースに仕立てます。

毎日使うペンを入れるたび、うちの子を思い出せる、猫好きのためのアイテムです。

首から下げたり、カバンにつけたり、ちゅーるを入れたり

首から下げたり、カバンに取り付けたりできる金具付き。ペンシースを「しまう」だけでなく、身につけて持ち歩けます。

ペンはもちろん、ちゅーるを1本こっそり忍ばせておくのにも便利。書きたいときも、いざというときも、サッと取り出せます。

背面デザインは2パターン

シンプルにまとめたい方には、背景色を選べるカラーデザイン。

もう少し遊び心を足したい方には、おめめデザインをご用意しました。

LINEで写真を送るだけ「翌月末にお届け」

オーダーはかんたん。デザミンペットのLINEに写真を送ると担当デザイナーがデザインいたします。

デザインをもとに革職人が1点ずつハンドメイドで製作し、翌月末にお届けします。

猫の日記念クーポン配布中

2月22日、猫の日を記念して、LINE登録で使える300円OFFクーポンを配布中です。

デザミンペットのLINEを登録し、「ねこのて」とメッセージを送るとクーポンが自動で発行されます。

▼LINEの登録はこちら

https://page.line.me/272kmyca?from=soudan&type=other&product(https://page.line.me/272kmyca?from=soudan&type=other&product)

※クーポン期限は3月31日まで、5,000円以上のお買い物が対象です。

革職人が本革でハンドメイド

素材は栃木レザーの本革を使用し革職人が丁寧にハンドメイド。

使うほどに艶が増し手に馴染んでくるので、ペンと一緒に革も育つ経年変化を楽しめます。

スペック

▼愛猫の写真で作る 猫の手ペンシースはこちら

https://pet.dezamin.com/nekonote-penseath/(https://pet.dezamin.com/nekonote-penseath/)