【3/3(火)12時・無料セミナー開催】知名度や予算に頼らない「攻めの採用戦略」。GIG×リーディングマークが媒体選定とカルチャー訴求の極意を公開

株式会社GIG（本社：東京都中央区、代表取締役：岩上 貴洋）は、性格検査を活用した採用・組織改善ツール「ミキワメ」を運営する株式会社リーディングマーク（本社：東京都港区、代表取締役：飯田 悠司）と、無料ウェビナー『いい人が来ない・選ばれないから脱却する、媒体選定×カルチャーに基づく魅力訴求(https://to.leadingmark.jp/lp20260303.html?utm_content=20260303_online_thru_gig_seminar_od)』を開催いたします。

■ セミナー開催の背景

労働人口の減少に伴う「超・売り手市場」の加速により、多くの企業が「媒体費は増え続けているが、採用単価が見合わない」「内定を出しても競合に負けてしまう」という課題に直面しています。

知名度や求人予算に頼る「条件の比較」から脱却するためには、自社に合う層に絞った「戦略的媒体選定」と、候補者の価値観を突き、自社を第一志望へと引き上げる「パーソナライズされた魅力訴求」が必要です。

本セミナーでは、採用ブランディングの知見を持つ株式会社GIGと、組織心理学に基づいた採用支援を行う株式会社リーディングマークが登壇。採用単価5万円にまで最適化した実践的な仕組みと、候補者ごとに響く言葉を変える「魅力訴求の言語化」のノウハウを詳しく解説します。

■ 本セミナーの内容

■ 開催概要

- 媒体選定の最適化： 「内定辞退・早期離職」につながる集客を排除し、狙った層を惹きつける手法- 第一志望を勝ち取る「口説き」： 候補者の価値観に合わせたパーソナライズな言語化- 事例紹介： 採用単価5万円を実現した、実践的な「選ばれる採用」の仕組み- 日時： 2026年3月3日（火） 12:00 - 13:00- 視聴方法： オンライン（Zoom）- 参加費： 無料- 対象：- - 媒体費だけがかさみ、採用ROIが見合っていないと感じている方- - 戦略的に「第一志望」を勝ち取りたい採用担当者・経営者- - 自社で活躍できる人の定義が曖昧、または面接が属人化している方- お申し込みURL：https://to.leadingmark.jp/lp20260303.html?utm_content=20260303_online_thru_gig_seminar_od※同業他社様のご参加はご遠慮いただいております。■ 株式会社GIGについて

ナショナルクライアントからスタートアップ、官公庁まで、Webコンサルティング、UI/UXデザイン、システム開発など、DX支援をおこなう。58,000人以上/1,500社以上が登録するフリーランス・副業向けマッチングサービス『Workship』、IT・DX人材の転職支援『Workship CAREER』、デザイナー専門のエージェントサービス『クロスデザイナー』、インフラエンジニア専門のエージェントサービス『クロスネットワーク』、専門知識がなくても簡単に使える国産CMS『LeadGrid』、コンテンツマーケティング総合パートナー『コンマルク』なども展開する。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社GIG Workship CONSULTING

東京都中央区日本橋浜町1-11-8-4F

メールアドレス：hr_hrc@goworkship.com