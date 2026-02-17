TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』の腕時計の受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』の商品の受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』の商品の受注を2月12日(木)より開始いたしました。



https://amnibus.com/products/title/1035?utm_source=press


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。




▼腕時計


▽黒崎一護モデルver.







メタルバンドを採用し、黒崎一護をイメージしたブラックカラーで、スタイリッシュに仕上げました。



盤面は黒を基調とし、半分にシェル加工を施すことで、光の加減によって美しく表情が変わるモデルとなっています。


12時の位置には、死神代行証をモチーフにした銀メッキと真紅のストーンを配置し、黒崎一護の死覇装をイメージしたカラーリングに仕上げました。







裏蓋には、石田雨竜と対になる『千年血戦篇』の黒崎一護を表現した詩歌とともに、死神代行証と斬魄刀「斬月」のデザインを印字しています。







BOXは黒をベースに、作品のロゴと黒崎一護を銀の箔押しであしらい、時計をそのまま飾っておけるデザインに仕上げました。



▽石田雨竜モデルver.







メタルバンドを採用し、石田雨竜をイメージしたシルバーカラーで、スタイリッシュに仕上げました。



盤面は白を基調とし、半分にシェル加工を施すことで、光の加減によって美しく表情が変わるモデルとなっています。


12時の位置には、クインシークロスの銀メッキに水色のストーンを配置し、石田雨竜の滅却師としての姿をイメージしたカラーリングに仕上げました。







裏蓋には、黒崎一護と対になる『千年血戦篇』の石田雨竜を表現した詩歌とともに、クインシークロスと弓のデザインを印字しています。







BOXは白をベースに、作品のロゴと石田雨竜を銀の箔押しであしらい、時計をそのまま飾っておけるデザインに仕上げました。



日常使いからイベントなどの特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。



▽価格


価格　：各 \7,128(税込)



▽仕様


種類　：全2種（黒崎一護モデルver.、石田雨竜モデルver.）


仕様　：クオーツ


防水　：非防水


原産国：中国



▽材質


ケース（時計本体部分）：合金


ガラス　　　　　　　 ：ミネラルガラス


バンド　　　　　　　 ：合金



▽サイズ


文字盤　：縦：3.3cm　横：3.3cm


ケース　：縦：3.8cm　横：3.8cm


ベルト幅：1.7cm


手首周り：最小：15.5cm　最大：19cm




(C)久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ