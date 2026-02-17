空き家問題や実家整理に新アプローチ

株式会社ノースジニアス

空き家の増加や実家整理の負担が社会課題となる中、札幌市を中心に不用品買取回収や片付けを行うおまかせネコの手は、不動産売却と片付けを連動させた新しい支援モデルを開始しました。

本サービスは、不動産売却が成立した場合に片付け費用が最大0円になる仕組みで、売却益を確保しながら住まいの整理を進められるのが特長です。

費用面の不安から片付けや売却に踏み出せないという声に応える形で、地域の空き家流通促進と住環境の改善を同時に後押しします。

家の片付け・整理でネックとなる『費用』と『手間』

実家や空き家の片付け・整理を進めたいと考えても、多くの人が立ちはだかるのは「費用」と「手間」です。片付け業者を利用すれば数十万円単位、大きな家や家財が多い場合は百万円以上の費用がかかることも珍しくなく、思い切って依頼することが難しいという声が多く聞かれます。

また、片付けには計画や段取りが必要で、時間も体力もかかります。遠方の実家を整理するために何度も往復したり、地域のゴミ処分ルールに則って家財や不用品の分別・搬出を自分たちで行うことは大きな負担です。

こうした悩みが、空き家問題やゴミ問題などの地域・社会課題へとつながってしまいます。

不動産売却成立で片付け費用が最大0円になる新支援モデルを開始

こうした費用や手間の負担を解消するため、おまかせネコの手は、不動産売却と片付けを連動させた新しい支援モデルを開始しました。利用者は片付けの負担を気にせず、スムーズに家の整理や売却を進めることができます。

サービスの特長は以下の通りです：

- 売却成立で費用負担最大ゼロ：当社独自の仕組みにより、最大0円で不用品をお片付け- 家財や不用品の整理も同時に対応：処分だけでなく買取にも対応でさらにお得に- どんな物件でも支援：古家・空き家・ゴミ屋敷・心理的瑕疵のある物件も対応- 遠方在住の方も安心：現地での立ち合いなしでも片付け・売却をサポート- 地域に密着したサポート体制：地域に根ざした経験豊富なスタッフが迅速・丁寧に対応

このモデルにより、個人の片付け負担を軽減するだけでなく、地域の空き家リスクや不法投棄の抑制といった社会課題解決にも貢献します。

写真・動画で伝わる家の片付けと売却のプロセス

作業前後の劇的な変化や、スタッフが迅速丁寧に整理・搬出する様子などを撮影いただけます。

地域の実家整理や空き家問題に直面する現場の臨場感を、視覚的に伝えることが可能です。

■ ビフォー／アフター

整理前の雑然とした室内と、片付け後のスッキリした空間

■ 整理プロセス

大型家具の搬出から小物の分別まで、作業の流れ

■ 買取査定の様子

物が持つ意外な価値とその理由をプロの査定員が解説

■ 現場のリアル

利用者の悩みに寄り添った提案を行うスタッフの対応や利用者の反応

サービス概要

屋号：おまかせネコの手（https://shobunya-north.com/）

運営会社：ノースジニアス・アール株式会社

親会社：株式会社ノースジニアス

住所：札幌市白石区菊水9条2丁目2-38

代表取締役：安藤 圭祐

事業内容：リユース・リサイクル事業・遺品整理事業

許認可：古物許可番号：第101020001914号

一般社団法人 遺品整理士認定協会：第IS09395号

産業廃棄物収集運搬業許可番号：第00100186139号

本件についてのお問い合わせ

不動産売却特設ページ（https://shobunya-north.com/real-estate-sale-lp/）Instagram（https://www.instagram.com/omakasenekonote/）

ノースジニアス・アール株式会社

担当：川崎（カワサキ）

電話：（代表）011-792-1906

（直通）080-9980-0612

Mail：north.rena.k@gmail.com

ノースジニアス・アール株式会社

私たちは、「目の前の『こまった…』を、世の中の『よかった！』に。」という企業理念のもと、遺品整理や不用品回収、リサイクルショップの運営などを通じて、日々地域の皆さまのお困りごとに寄り添ってまいりました。



お部屋の片付けや大切な品物の整理には、それぞれに深い想いや背景があります。

だからこそ、私たちはただモノを扱うのではなく、「人の想い」と「暮らしの変化」に丁寧に寄り添うサービスを大切にしています。



これからも、「地域で一番『よかった！』を生み出す企業に」というビジョンを胸に、誠実な対応と確かな技術で、お一人おひとりの「よかった！」の声を積み重ねてまいります。