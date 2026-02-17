Linuxサーバー専用アンチランサムウェア「WhiteDefender Linux Server」正式リリース

株式会社サイバーフォートレス

株式会社サイバーフォートレス（本社：東京都千代田区、代表取締役：中井貴大）は、近年増加するLinuxベースのランサムウェア攻撃に対応するため、Linuxサーバー専用のアンチランサムウェアソリューション「WhiteDefender Linux Server」を正式にリリースしました。

クラウドやコンテナ環境への移行が進む中、Webサーバー、DBサーバー、ファイルサーバーなど企業の中核システムの多くはLinux上で運用されています。一方で、Linux環境に特化し、ランサムウェアによるファイル暗号化や異常挙動をリアルタイムに検知・遮断できる専用対策製品は依然として限られており、セキュリティ上の空白が課題となっていました。

本製品は、こうしたリスクに対応するために開発されたLinuxサーバー特化型の振る舞い検知ベースアンチランサムウェアソリューションです。

製品の特徴

WhiteDefender Linux Serverは、ファイルシステムおよびプロセスの挙動をリアルタイムで監視し、不審な暗号化行為やスクリプト実行を即時に検知・遮断します。さらに、サービス停止の影響を最小化するための自動復元機能も備えています。

■主な機能■

・Linux環境におけるファイル改ざん・暗号化の試みをリアルタイム監視

・異常プロセスおよび不審なスクリプトの検知・自動終了

・暗号化挙動の即時検知および遮断

・中央管理システム「WhiteSecurityPlatform」による統合ポリシー管理およびモニタリング

対応OS

以下の主要Linuxディストリビューションに対応しています。

・RHEL（Red Hat Enterprise Linux）

・AlmaLinux

・Rocky Linux

・CentOS

・Oracle Linux

・Ubuntu

企業および公共機関で広く利用されている環境を包括的にカバーします。

URL

https://whitedefender.net/

Windows・Linux・クラウドを横断する統合アンチランサムウェアラインアップを通じて、企業および公共機関のランサムウェア対策レベルのさらなる向上を支援してまいります。

会社概要

株式会社サイバーフォートレスについて

URL：https://cyberfortress.jp/

所在地：東京都千代田区岩本町 3-4-3 T-BRIDGE Akihabara 5階

代表者：中井貴大

設立：2014年3月

事業内容：セキュリティソリューション事業、システムインテグレーション事業