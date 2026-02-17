「第43回フランチャイズ・ショー2026」への出展決定

国土緑化株式会社

国土緑化株式会社（本社：東京都江戸川区、代表取締役：堺 亜琉）は、2026年3月4日（水）から6日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「第43回 フランチャイズ・ショー2026」に出展いたします。

スタッフ一同、心よりお待ちしております。 （写真は別イベントでの出展風景）

本イベントでは、観葉植物のレンタル事業「グリーン・ポケット」のフランチャイズ加盟についてご案内いたします。インドアグリーン（屋内緑化）市場は約500億円規模とも言われており、近年では「健康経営」や「ストレスチェック制度」など、企業に求められる健康課題への対応策として、植物がもたらす心理的・環境的効果が注目を集めています。現在では「福利厚生」の一環として植物を導入する企業も増え、観葉植物は単なるインテリアや装飾品にとどまらずオフィスで働く人々の心身のコンディションを整える存在へと役割を広げています。

当日、ブースでは担当スタッフが

「なぜ、グリーンレンタル市場が急激に拡大しているのか？」

「なぜ、グリーン・ポケットは解約率１％以下を維持できているのか？」

「なぜ、毎月売上が積み上がる“超ストック型ビジネス”なのか？」

といった事業の強みや市場背景など、グリーン・ポケットのさまざまな「なぜ？」にお答えいたします。ぜひ、お気軽に当社ブースへお立ち寄りください。

国土緑化株式会社は、2027年に創業50周年を迎えます。これまで業界のリーディングカンパニーとして培ってきたノウハウを、業界唯一のフランチャイズ事業に生かし、加盟店の皆様と共に成長を続け、グリーンレンタル市場のさらなる発展を目指してまいります。

【第43回 フランチャイズ・ショー2026】概要

主催／日本経済新聞社 特別協力／日本フランチャイズチェーン協会

日時：2026年3月4日（水）～3月6日（金）10:00～17:00（最終日のみ16:30）

場所：東京ビッグサイト 南展示棟

入場料：無料（来場には事前登録が必要です）

▼イベント公式HP

https://messe.nikkei.co.jp/fc/

観葉植物のレンタル事業「グリーン・ポケット」について

専門スタッフが丁寧にご案内いたします。

グリーン・ポケットは、国土緑化株式会社が運営する、観葉植物のレンタルサービスです。1987年にフランチャイズ事業を開始し、2027年で40周年を迎えます。現在は全国で約60店舗を展開し、グリーンレンタル業界で唯一のフランチャイズ事業です。

オフィスに「小さな森」を作る活動を行っています

＜グリーン・ポケット事業の最大の特徴は＞

●「健康経営」「ストレスチェック制度」など、企業に課せられた健康課題への対応策として

心理的・環境的効果に注目が集まり、市場規模が500億円まで急成長。

●参入障壁が高く、大手企業の参入も少ない手付かずの市場。

●解約率は1％以下。一度、ご契約頂いたお客様はほとんどが継続。売上が毎月積み上がっていく

ストック型ビジネス。

●粗利率は約85％。営業利益は40％超。開業4か月で売上85万円の実績あり。

●働き方改革を実現。BtoBビジネスのため土日祝日は定休日。

●出店は立地を選ばずどこでも可能。来店型店舗ではないため、2～３等地でも問題なし。

国土緑化株式会社について

国土緑化株式会社は、2027年8月で創立50周年を迎えます。

観葉植物のレンタル事業「グリーン・ポケット」事業をはじめ「生花事業」「工事事業」の3つの事業を柱とする総合緑化企業です。中でもグリーンレンタル事業「グリーン・ポケット」は全国約60店舗の加盟店ならびに100社以上の協力店をネットワーク化しサービスを提供しています。

【会社概要】

国土緑化株式会社

東京都江戸川区中央２‐1‐21

電話番号：03‐3674‐2611（代表）

代表取締役 堺 亜琉

資本金：80,000,000円

事業内容：グリーンレンタル事業、生花事業、造園・解体工事事業

設立：昭和52年（1977年）

国土緑化株式会社 本社

＜お問い合わせ先＞

●国土緑化株式会社 コーポレートサイト https://www.kokudoryokuka.co.jp/