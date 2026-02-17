【2026年・福祉採用のパラダイムシフト】 「25万人の不足」で止まる福祉。求人票の“文字”では救えないエッセンシャルワーカーの枯渇を、YouTubeドキュメンタリーが食い止める。

メンタルヘルスラボ株式会社

メンタルヘルスラボ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：古徳一暁）は、厚生労働省の推計により2026年度に約25万人の介護・福祉職員が不足する「エッセンシャルワーカー枯渇危機」を受け、現場のリアルを動画で解放するドキュメンタリー番組「メンラボジョブ_福祉医療介護のお仕事1日密着」を本格展開いたします。 「条件」の比較で終わる従来の採用から、現場の「熱量」が伝わる共感採用へ。社会の土台を支えるプロフェッショナルの姿を可視化し、人材流入の構造そのものを変革します。

■ 背景：2026年、エッセンシャルワーカー不足による「福祉の空白」

2026年度、日本の福祉現場には240万人の職員が必要ですが、依然として「25万人」もの供給ギャップが存在します。これは単なる人手不足ではなく、誰もが等しく支援を受けられる「社会インフラの崩壊」を意味します。 最大の障壁は、エッセンシャルワーカーという尊い仕事が、今なお「きつい・大変」というステレオタイプな文字情報のみで片付けられ、その裏側にある「技術」や「感動」、「専門職としての誇り」**がブラックボックス化している点にあります。

■ 『メンラボジョブ』が提示する、注目すべき3つの「採用変革」

1. 【業界のオープン化】 “ブラックボックス化”された現場を解放

福祉の現場はプライバシーの観点から外部に見えにくい閉鎖的な環境でした。本番組は1日密着という形式をとり、支援の奥行きや職員の葛藤、チームの連携を「映像」で開示。エッセンシャルワーカーの社会的地位の向上（リスペクトの醸成）を狙います。

2. 【新しい求人のカタチ】 「条件合戦」から「生き方への共感」へ

労働人口が減少し、給与の引き上げだけでは解決しない2026年の採用市場。求職者は「どこで働くか」ではなく「誰のために、どんな思いで働くか」を重視しています。YouTubeを通じた“温度感”のある発信は、ミスマッチによる早期離職を防ぐ「エッセンシャルワーカー定着」の切り札となります。

3. 【中小事業所の救済】 予算とノウハウの壁を壊す「採用DXプラットフォーム」

地域を支える小規模な福祉施設ほど、発信力がなく採用難に陥っています。企画から拡散までを一括支援する本スキームは、社会の隙間を埋める草の根の福祉事業所を守り、地域インフラの維持に直結します。

■番組概要

番組名：メンラボジョブ_福祉医療介護のお仕事1日密着

動画例：https://youtu.be/0-iUvHc1-zQ?si=iurwvnQYWBbr1lLm

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0-iUvHc1-zQ ]

■会社概要

【メンタルヘルスラボ株式会社について】

メンタルヘルスラボ株式会社は、「LIFESTYLE INNOVATION～誰もがワクワク笑顔で生きてく世界を創る～」というビジョンのもと、福祉事業、メディア事業、HR事業、Saas事業を展開しています。

福祉事業では、「障害という線引きをなくす」というミッションを掲げ、IT特化型就労移行支援や、児童発達支援事業などを展開しています。

所在地：東京都港区北青山2－7－13プラセオ青山ビル3階

代表者：代表取締役 古徳一暁

事業内容：福祉事業、フランチャイズ事業、障害者雇用クラウド事業

サイト：https://logz.co.jp/