海外留学EF、リアリティショーさながらの留学ドキュメンタリー公式インスタグラム限定オリジナルシリーズ「Almost British」を公開

世界110カ国以上で教育・語学に関するリサーチおよび留学支援事業を展開する国際教育機関、イー・エフ・エデュケーション・ファースト・ジャパン株式会社（本部：スイス、東京都渋谷区／代表：伊東グローニング七菜、以下EF）は、公式インスタグラムアカウント@EFJapanにて、オリジナルシリーズ「Almost British」（訳：ほぼイギリス人）の配信を開始したことを発表しました。

90秒ｘ15エピソードでテンポよく展開されるリアリティショーさながらの留学エピソード。日本人Suzyは「ほぼイギリス人 Almost British 」になれるのか？

「Almost British」について

「Almost British」は、EF初のソーシャルメディアドキュメンタリーシリーズです。本シリーズでは、イタリア、フランス、日本、メキシコから集まった実際のEF留学生たちが主役となり、EFロンドン校での語学留学に挑戦する姿をリアリティショーさながらに追いかけます。出演するのは、演者ではなく本当のEF生。世界中から集まったEF生を代表する彼らの等身大の留学生活をお届けします。

初めての顔合わせから卒業まで、約90秒×15エピソードで構成される本シリーズでは、見知らぬ者同士が友人となり、緊張が自信と喜びに変わっていく過程を丁寧に描きます。留学には段階があり、一人ひとりにジャーニーがあります。

到着時の高揚感と不安

オリエンテーションとクラス分けテスト

現地の英国人との交流

ロンドンを探索する時間

新しい友達を理解し始める瞬間

キャンパスの授業で感じる「できた」感

イギリスの街で地元人のように感じる瞬間

週末の文化発見トリップ

ロンドンでの自立と成長

そして留学最後の振り返り――。

キャンパス、教師陣、授業、アクティビティを通じて、EFで Live the Language「言語とともに生きる」日々を、エンターテイメント性豊かな新しい視点から紹介します。

Almost Britishシリーズの目的

本物のEF留学体験を見ることで、留学に興味がなかった層や、留学は自分のものではない、と考えている学生にも留学生活の魅力を感じてもらい、留学の検討段階にある生徒に、本格的で詳細かつエンターテイニングなコンテンツを通じて、海外に暮らす気持ち、高揚感、好奇心、留学への決断を後押しします。

EFランゲージ・トラベル事業最高経営責任者CEOヤコブ・トレン(https://www.linkedin.com/posts/jacob-toren_going-abroad-alone-for-the-first-time-is-activity-7427978590077734912-iebZ?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAGs10UBYUS9I3Kdydny8t2n37qaVeHtrA4)は次のように述べています。「留学は単なる言葉の学習ではありません。不確実性を乗り越え、本物のつながりを築き、新しい言語、文化、そして新しい自分自身を発見する場所です。

本シリーズを通じて、留学の重要な文化的瞬間を浮き彫りにしながら、ロンドンでのEF生の苦悩と成長の全体像を段階的に描き出します。」

配信スケジュール

本シリーズは、ティザー1本と14のエピソードで構成され、4回に分けて順次公開予定です。

公開日程

第1弾：2月17日（火）- シリーズローンチ（日本語版）

第2弾：2月20日（金）

第3弾：2月27日（金）

第4弾：3月6日（金）

視聴方法

「Almost British」シリーズは、EF公式インスタグラムアカウント(@EFJapan)の専用プレイリストにてご覧いただけます。

視聴はこちら： https://www.instagram.com/efjapan

留学生４人が織りなす留学ストーリー

【イー・エフ・エデュケーション・ファースト株式会社について】

イー・エフ・エデュケーション・ファースト（以下、EF）は、1965年にスウェーデンで設立された国際教育機関です。創業以来、「Education First（教育を第一に）」をモットーに、「教育を通して世界を開く」というミッションのもと、語学教育、留学、学位プログラム、文化交流を通じて、人々が国境を越えて学び、つながることを支援しています。

世界114カ国に拠点を持ち、従業員数は約5万人（うち約半数が講師）。自社運営による50都市以上の直営語学学校を展開し、統一された教育品質のもとで、安心・安全な留学環境を提供しています。日本では1973年より事業を開始し、東京、横浜、名古屋、大阪、福岡で留学サポートを実施。カウンセリングから出発準備、現地滞在、帰国後のキャリア形成まで、一貫したワンストップ体制でサポートしています。

EFは、世界の教育機関・政府から認定を受けた独自の学習メソッドと、ケンブリッジ大学との研究提携を通じて、科学的に裏づけられた語学習得を実現。60年以上にわたる実績をもとに、「人生が変わる留学経験」を世界中の学生へ提供し続けています。

EF公式YouTubeチャンネルでは、実際の留学生の声や現地での学びの様子を紹介。その他、企業サイト、公式LINE、Instagramからも最新情報をご覧いただけます。

EFの特徴

・ 1965年創業：世界最大級の私立語学教育機関

・ 全校舎直営制：フランチャイズではなく、自社運営による品質管理

・ グローバルネットワーク：114カ国に展開、従業員約5万人

・ ケンブリッジ大学との研究提携：科学的に実証された学習成果

・ 一貫サポート：出発前から帰国後まで安心のワンストップ体制

（注）事業拠点および語学学校数は2026年1月現在の情報です。