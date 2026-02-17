能登・七尾市と中能登町を巡る「七尾市・中能登町観光デジタルマップ」を導入。約200のスポット情報を集約し、周遊をより便利に。

七尾市

■ 概要

一般社団法人ななお・なかのとDMO（所在地：石川県七尾市）は、七尾市および中能登町の支援のもと、来訪者の利便性向上と安全な滞在を目的とした「七尾市・中能登町観光デジタルマップ」を導入・公開いたしました。

本マップは、スマートフォン一つで現在地周辺の観光スポット検索からルート案内までをスムーズに行えるデジタルツールです。現在は当DMOの会員店舗・施設を中心に約200カ所のスポット情報を掲載しており、地域の魅力を効率的に巡るためのガイドとして活用いただけます。

■ 導入の背景：今、能登を訪れる方へ「安心」を届けたい

能登エリアへの来訪者が増える中、求められているのは「旅先での円滑な周遊」と「万が一の際の安全性」です。

本マップは、こうした課題を解消し、来訪者に安心感のある旅を提供するために導入されました。最大の特徴は、観光情報の提供と並行して、公的な「指定緊急避難場所」を地図上で即座に確認できる点です。

特に、旅行者が雨風を凌ぎ、安全に一時待機できる「屋内施設」を中心とした避難場所情報を抽出して掲載。土地勘のない場所であっても、スマートフォン一つで周辺の安全な場所を把握できる仕組みを整えることで、より安心な観光をサポートします。

■ 観光デジタルマップの特徴

- 地域に根差した約200のスポット情報 当DMO会員の飲食店、宿泊施設、観光名所などの位置情報を集約。現在地からのルート検索も簡単に行えます。- 「屋内避難場所」の可視化 指定緊急避難場所の中でも、特に屋内施設を優先的に表示。観光中の急な天候悪化や災害発生時にも、迅速な判断を助けます。- 継続的な情報のアップデート（今後の展開） 今後は、季節ごとのイベント情報や地域の最新情報を順次拡充していく予定です。地域の状況に合わせ、来訪者が必要な情報に素早くアクセスできるプラットフォームを目指します。

■ 一般社団法人ななお・なかのとDMOより

「七尾・中能登を訪れる方々に、地域の魅力を存分に楽しんでいただくと同時に、万が一の際にも安心できる環境を提供したい。その想いから、両自治体の支援をいただき本マップを導入いたしました。まずは200スポットの掲載からスタートし、今後も地域課題や来訪者のニーズに即した情報を届ける共通基盤として育ててまいります。」

【マップ概要】

●名称： 七尾市・中能登町観光デジタルマップ

●URL： https://platinumaps.jp/d/nanao-nakanoto

●主な掲載内容：

○観光・グルメ・宿泊スポット（当DMO会員施設を中心に約200カ所）

○指定緊急避難場所（主に屋内施設を抽出）

●管理運営： 一般社団法人ななお・なかのとDMO

●支援： 七尾市、中能登町

【本件に関するお問い合わせ先】 一般社団法人ななお・なかのとDMO

電話番号：0767-62-0900

メールアドレス：info@nn-dmo.or.jp