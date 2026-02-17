「ACCEL JAPAN（アクセルジャパン）」に株式会社ブリーチが参画

株式会社ブリーチ

シェアリング型統合マーケティング事業を手掛ける株式会社ブリーチ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：大平啓介）は、株式会社ブランジスタエール(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：井上秀嗣)が運営するプロジェクト「ACCEL JAPAN（アクセルジャパン）」に参画。

プロジェクト参画に伴い、アクセルジャパンを活用したプロモーションを開始いたします。

アクセルジャパン公式サイト：https://accel-japan.com/

プロジェクト参画の背景

株式会社ブリーチは、レベニューシェア型の報酬体系でお客様の売上グロースを支援する、シェアリング型統合マーケティング事業を展開しております。初期費用は一切受領せず、当社負担にてマーケティング施策を実行し、成果が出た後に、レベニューシェアを頂く独自のビジネスモデルを採用しております。これにより、お客様は予算を事前に確保する必要がなく、またCPA（ユーザー獲得コスト）を事前に確定できるため、損益の見通しが立ちやすくなり、リスクを抑えながら売上グロースを達成することが可能となります。

今回、中堅中小企業を含む、幅広いお客様の売上グロースに貢献していくことを目的として、「ACCEL JAPAN」に参画する運びとなりました。

「ACCEL JAPAN（アクセルジャパン）」について

アクセルジャパンは、全国の企業の成長を後押しするプロジェクト。参画企業は、著名タレントの写真素材・動画素材を初期費用なし、月額定額制で使用することができ、プロモーション効果の高いタレント広告をこれまでより低コストで実現可能。また、日本最大級の経営者交流団体・パッションリーダーズと連携して経営者の学びと交流の場も提供し、日本経済の発展に貢献することを目指しています。

（ACCEL JAPAN公式サイト： https://accel-japan.com/ ）

【会社概要・お問い合わせ】

社名：株式会社ブリーチ

所在地：〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー21F

代表者：大平啓介

事業内容：シェアリング型統合マーケティング事業

URL：https://bleach.co.jp