【期間限定16%OFF】月額0円・充電不要で記録から集計までスマホで完結。直挿し型アルコールチェッカー『アルコー楽』期末のまとめ買いキャンペーン!

【なぜ今、まとめ買いが急増しているのか？（2つの理由）】

株式会社慶洋エンジニアリングアルコー楽期間限定16％OFF



理由１.：「電池切れ・充電忘れ」の日常的なストレスからの解放 従来の電池式・充電式チェッカーは、特に冬場はバッテリーの減りが早く、「いざ乗るぞという時に電池切れで出発できない」「数十台の機器の充電管理が総務の負担すぎる」といったトラブルが多発していました。『あるこー楽』はスマホに挿すだけで使用でき、充電も電池管理も一切不要です。

理由２.：既存チェッカーの「寿命」による一斉入れ替えの波 アルコールチェッカーのセンサーには、精度維持のための寿命があります。義務化の本格スタート時に導入された従来品が次々と買い替え時期を迎えており、お酒の席が増える春の歓送迎会シーズンを前に、「次はもっと現場の負担が少ない機種にしよう」と一斉入れ替えの動きが加速しています。

アルコールチェッカーのお悩みアルコールチェッカーお客様の声

【ランニングコスト0円】スマホ直挿し型『アルコー楽』の5つの特徴

特徴１電池・充電は一切不要！スマホに挿すだけで即測定

iPhone・Androidに直接挿し込み、息を吹きかけるだけで測定完了。日々の面倒な充電管理から解放されます。

特徴２「3つの無料」で月々の経費を大幅削減

専用スマホアプリ、PC管理ソフト、そして月額利用料がすべて「無料」。高額なクラウド契約システムは不要です。

特徴３直感的な無料アプリで、LINEやメールからサクッと報告

測定履歴はExcelファイルとしてLINEやメールで管理者に直接送信可能。直行直帰でも報告の手間がかかりません。

特徴４理者の負担を激減させる無料PCソフト

送られてきたデータをパソコン上で一括表示・編集可能。紙の台帳管理から脱却し、集計作業を大幅に時短します。

特徴５不正・なりすましを防止する「顔写真記録機能」

測定前のインカメラ撮影機能（スキップ可能）で、離れた場所からでも確実な本人確認ができ、コンプライアンス体制を強化します。

【キャンペーン概要】

内容： 期間限定 16%OFF キャンペーン

対象店舗： Amazon、楽天市場（クーポン、の各公式ショップ

期間： 2026年3月31日まで

※Android用・iPhoneライトニング用・iPhone typeC用がございます。

購入リンク：

Amazon：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0DJ27VR6X

楽天市場630円OFFクーポン付き

：android対応：https://item.rakuten.co.jp/keiyo-officialshop/an-s126a/

iPhonetypeC対応：https://item.rakuten.co.jp/keiyo-officialshop/an-s126ic/

iPhoneライトニング対応：https://item.rakuten.co.jp/keiyo-officialshop/an-s126i/

株式会社慶洋エンジニアリングについて

【会社概要】

社名：株式会社慶洋エンジニアリング

本社所在地：〒105-0004 東京都港区新橋6-13-1 第三長谷川ビル 5F・6F

代表取締役：中井 利幸

事業内容： 車載用電子機器、通信機器の設計・開発・製造・販売

設立： 1986年8月22日

HP：https://www.keiyoeng.co.jp/

「車の安心安全」「車内の快適さ」を常に一番に考え、世の中の人々に「あったらいいな」と思っていただける製品を創造する会社

