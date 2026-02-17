新潟駅前に大衆寿司酒場『魚とシャリ UROKO』2/27開業決定！

株式会社 Dawn Dish Project

株式会社 Dawn Dish Project（所在地：新潟県新潟市中央区）は、2026年2月27日（金）、新潟駅前エリアに新業態となる大衆寿司酒場「魚とシャリ UROKO（ウロコ）」をオープンいたします。出張や仕事帰りに“ふらっと一杯”から使える、普段使いの寿司酒場として、佐渡直送の鮮魚を中心に、新潟の魚の魅力を新しい形でお届けします。

約10年近く、長年多くのお客様に親しまれてきた『肉山』新潟の跡地に誕生します。

これまでこの場所で育まれてきた「日常の中の特別な食体験」という価値観を受け継ぎながら、新たに“寿司”という切り口で、次の食の時間を提案します。

「魚とシャリ UROKO」は、キャリア23年の寿司職人を迎え、ネタそのものの良さに、出汁・味噌・香味・薬味などを重ねた“ひと手間”で味が完成する寿司を、肩肘張らずに楽しめる大衆寿司酒場です。

高級寿司店でも回転寿司でもない、「普段使いできる、ちゃんとうまい寿司」をコンセプトに、新潟の魚の魅力を新しい形でお届けします。

■ 『肉山』新潟の跡地に、“次の食体験”を

■ 系列店「海鮮居酒屋 魚魯こ」で培った、仕入れの強み

「魚とシャリ UROKO」の鮮魚は、系列店「海鮮居酒屋 魚魯こ」で長年培ってきた仕入れの延長線にあります。 佐渡を中心とした新潟の地物を軸に、その日の水揚げや状態を見極めて「いちばん良い魚」を選ぶ。派手なブランド名ではなく、旬・鮮度・状態を見て使い分ける──その積み重ねが、「魚とシャリ UROKO」の“ちゃんとうまい”の土台です。

■ 卓上醤油は出しません。口の中で完成する“一貫”

「魚とシャリ UROKO」では、基本的に卓上に醤油をお出ししておりません。

ネタに合わせて、煮切り醤油や香味、薬味、時に肝や香味油、食感の設計までを重ね、一貫の中で味が完成するよう仕立てているからです。

ネタの魅力を引き出しながら、「一手間足くわえて、ちょうどいい」

それが、「魚とシャリ UROKO」の寿司の考え方です。

■ 「まず一杯」から始まる、大衆寿司酒場という立ち位置

「魚とシャリ UROKO」は寿司屋ですが、最初から寿司を頼む必要はありません。 まずは一杯のお酒と、小皿料理から。小皿料理は、すべて一人前量での提供となります。少しずつ色々つまみながら、新潟の地酒とともに楽しんでいただけます。

そこから数貫の寿司をつまみ、軽く締める。 肩肘張らず、でも“ちゃんとうまい”。

そんな「普段使いで、ちゃんとうまい。呑める寿司」を目指しました。

■ 魚とシャリ UROKO 店舗情報

住所：〒950-0087 新潟市中央区東大通 2丁目1-7松屋ビル 1F

アクセス：新潟駅から徒歩5分

TEL：025-250-1429

定休日：毎週日曜日

営業時間：16:30～23:00（LO フード22:00、ドリンク22:30）

座席タイプ：24席

Googleマップ(https://www.google.com/maps/place/%E9%AD%9A%E3%81%A8%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AA+UROKO/@37.9148228,139.0591858,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x5ff4c9592076f0a1:0xd6e3bdad6d47a1eb!8m2!3d37.9148228!4d139.0591858!16s%2Fg%2F11m_38ydq8?hl=ja&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDEyNS4wIKXMDSoKLDEwMDc5MjA2OUgBUAM%3D)