『チ。 ―地球の運動について―』のトレーディング lette-graph アクリルマスコットなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『チ。 ―地球の運動について―』の商品7種の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『チ。 ―地球の運動について―』の商品の受注を2月11日(水) より開始いたしました。
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼トレーディング lette-graph アクリルマスコット
ラファウ、フベルト、ノヴァク、オクジー、バデーニ、ヨレンタ、シュミット、ドゥラカのイラストを文字と混ぜ合わせ、新たに描き起こし、アクリルマスコットに仕上げました。
厚さ8mmのアクリルとなっており、台座無しで自立するため、そのまま飾ったり、並べることもできます。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
※「lette-graph（レタグラフ）シリーズ」は、キャラクターと文字を融合して新たにデザインするAMNIBUSのオリジナル商品です。
▽仕様
価格 ：単品 \880(税込), BOX \7,040(税込)
種類 ：全8種
サイズ ：（約）60×50mm 厚み：8mm
素材 ：アクリル
▼トレーディング lette-graph アクリルドアプレート風チャーム
ラファウ、フベルト、ノヴァク、オクジー、バデーニ、ヨレンタ、シュミット、ドゥラカのイラストを文字と混ぜ合わせ、新たに描き起こし、アクリルのドアプレート風チャームに仕上げました。20cmのチェーンが付属しております。
ドアプレートとして扉の取っ手にかけたり、鞄やポーチにチャームとして付けてもお使いいただけます。
日常使いからイベントなどの特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。
▽仕様
価格 ：単品 \825(税込), BOX \6,600(税込)
種類 ：全8種
サイズ ：（約）60×60mm 厚み：3mm チェーン：（約）外周20cm
素材 ：アクリル
▼トレーディング lette-graph アクリルカード
ラファウ、フベルト、ノヴァク、オクジー、バデーニ、ヨレンタ、シュミット、ドゥラカのイラストを文字と混ぜ合わせ、新たに描き起こし、アクリルカードに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \715(税込), BOX \5,720(税込)
種類 ：全8種
サイズ ：（約）70×60mm 厚み：1mm
素材 ：アクリル
▼トレーディング lette-graph 缶バッジ
ラファウ、フベルト、ノヴァク、オクジー、バデーニ、ヨレンタ、シュミット、ドゥラカのイラストを文字と混ぜ合わせ、新たに描き起こし、缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \495(税込), BOX \3,960(税込)
種類 ：全8種
サイズ ：（約）直径56mm
素材 ：紙、ブリキ
▼lette-graph オーロラBIGアクリルスタンド
※画像は「ラファウ lette-graph オーロラBIGアクリルスタンド」を使用しております。
ラファウ、フベルト、ノヴァク、オクジー、バデーニ、ヨレンタ、シュミット、ドゥラカのイラストを文字と混ぜ合わせ、新たに描き起こし、存在感のあるBIGなアクリルスタンドに仕上げました。
光の加減によって見え方の変わるオーロラ加工を施しています。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \2,530(税込)
種類 ：全8種（ラファウ、フベルト、ノヴァク、オクジー、バデーニ、ヨレンタ、シュミット、ドゥラカ）
サイズ ：本体：（約）15.7×10.2cm 台座：（約）11.4×3cm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼lette-graph 1ポケットパスケース
※画像は「ラファウ lette-graph 1ポケットパスケース」を使用しております。
ラファウ、フベルト、ノヴァク、オクジー、バデーニ、ヨレンタ、シュミット、ドゥラカのイラストを文字と混ぜ合わせ、新たに描き起こし、1ポケットパスケースに仕上げました。
社員証や名刺を入れるのに最適なクリア窓付き1ポケットタイプで、便利なリールストラップ付きです。
通勤通学など、日常生活の様々なシーンでご活用ください。
▽仕様
価格 ：各 \2,178(税込)
種類 ：全8種（ラファウ、フベルト、ノヴァク、オクジー、バデーニ、ヨレンタ、シュミット、ドゥラカ）
サイズ ：（約）10.3×7.1cm
素材 ：合成皮革
▼lette-graph 蓄光アクリルキーホルダー
※画像は「ラファウ lette-graph 蓄光アクリルキーホルダー」を使用しております。
ラファウ、フベルト、ノヴァク、オクジー、バデーニ、ヨレンタ、シュミット、ドゥラカのイラストを文字と混ぜ合わせ、新たに描き起こし、暗所で発光する蓄光のアクリルにデザインしてアクリルキーホルダーに仕上げました。
カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,320(税込)
種類 ：全8種（ラファウ、フベルト、ノヴァク、オクジー、バデーニ、ヨレンタ、シュミット、ドゥラカ）
サイズ ：（約）50×44mm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
