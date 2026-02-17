【花粉による肌荒れ、最多は「かゆみ」】敏感肌ブランド・ディセンシアが無料オンライン肌相談を実施

株式会社DECENCIA

ポーラ・オルビスグループの株式会社DECENCIA（東京都品川区、代表取締役：西野英美）は、花粉時期にゆらぎがちな肌を守るため、無料でお手入れ方法をアドバイスする「オンラインカウンセリングサービス」を実施。専門スタッフが画面越しにお客さまとコミュニケーションを取り、肌悩みに合わせたケア方法を提案。通販が主流の中でも、顔を合わせた丁寧な対話を通じて、花粉の季節をより快適に過ごすサポートを行います。

肌知識豊富な専門スタッフが、画面越しに丁寧にアドバイス

■花粉症による肌トラブル。最多は「かゆみ」「カサカサ」

花粉症状を感じている方に、肌トラブルについて聞いてみました。最も多い肌トラブルは、「かゆみ（51.8%）」で、次いで「カサカサ（23.9%）」でした。花粉症による肌トラブルは、かゆみや乾燥を伴うことが多い結果になりました。

【敏感肌に関する調査】実施期間：2024年11月14日～11月15日 調査対象：全国20～60代男女（インターネット調査モニター）サンプル数：586名 調査委託：Crestep合同会社

■2026年 花粉の飛散開始予想

「2月下旬から気温上昇により飛散エリアが急速に拡大」

「今後は低気圧と前線が次々と日本付近を通過して天気が周期的に変化します。低気圧が日本海を通過する日は暖かな南風が吹くため、花粉が飛びやすくなります。2月下旬に入ると気温が平年を上回る日が多くなり、スギ花粉の飛散エリアは西日本と東日本を中心に急速に拡大するとみています。」

■2026年 花粉の飛散傾向

「平年（2016～2025年の平均飛散量）比ではほぼ全国的に平年の飛散量を上回り、特に東北北部や北陸では150％を超えるエリアがあります。全国平均では128％となる予想です。」

■花粉飛散シーズン到来。オンラインカウンセリングで最適なケアを見つけよう！

オンラインカウンセリングで得られる4つのメリット

花粉シーズンに役立つ！オンラインカウンセリングの内容

- 自宅にいながら、専門スタッフに肌悩みを相談できる- 花粉時期特有の肌トラブルに合ったケア方法を知ることができる- アイテムの使用順序や、適切な使用量を確認できる- 肌状態やライフスタイルに合った、より効果的な使い方をレクチャーしてもらえる

● 花粉時期に起こりやすい肌状態の解説

（ゆらぎ・乾燥・かゆみ・赤みなどの背景を説明）

● 花粉シーズンに優先すべきスキンケアステップの提案

（守る・整える・落とす の3ステップ）

● バリア機能を守るための保湿ポイント

（塗り方・重ね方・量のアドバイス）

● 外出前・日中・帰宅後に行うべきケアの違い

（生活シーン別のケア提案）

● アイテムの適切な使い方・使用量の確認

（手持ちアイテムの見直しも可）

● 肌悩みやライフスタイルに合わせたパーソナルアドバイス

（個別の気になるところを相談可能）

■花粉シーズンを快適に過ごすための「3ステップ スキンケア」

【STEP 1】守る（外出前）花粉や大気汚れなどの外的刺激から肌を守る“バリアクリーム”

ディセンシア クリーム<敏感肌用クリーム> 30g \6,380（税込）美しい肌のお手本（※1）をつくる「角層クリーム(R)」

ディセンシアの「クリーム」は、独自技術「ヴァイタサイクルヴェール(R)」搭載で肌のバリア機能をサポート。花粉を肌に付着しにくくし、乾燥など、外部刺激から肌を守ります。さらに、正常な角層とよく似た構造のクリームを塗布することで、敏感になった肌のうるおい保持力をサポート

※1 美しく健やかな肌へ導く疑似角層のこと

○ディセンシア クリーム｜角層サイエンスのディセンシア

https://www.decencia.co.jp/k091/

【STEP 2】整える（日中） 花粉シーズンの日中肌を整える “うるおいミストケア”

ディセンシア アヤナス モイストバリア ミスト ＜敏感肌用ミスト化粧水＞ 50mL \2,970（税込）

日中の花粉を肌へ付着しにくくする、瞬時にうるおう保湿ミスト。

顔全体にスプレーするだけで、肌刺激の要因にもなる花粉や大気中の微粒子※1など外的刺激から守る※2、保湿ミスト。メークの上からも使えます。肌荒れやくすみ※３を防ぎ、独自のヴェール技術が肌をさらりと包んで外的刺激から肌を守るバリア機能をサポートします。使い続けることで、肌のうるおいを保持。季節によって敏感化する肌や、日中の乾燥ケアにおすすめです。

※1 黄砂、PM2.5など / ※2 物理的な被膜効果による / ※3 乾燥によるキメ乱れのこと

○ディセンシア アヤナス モイストバリア ミスト｜角層サイエンスのディセンシア

https://www.decencia.co.jp/k079/

【STEP 3】落とす（帰宅後） 敏感肌のための“摩擦レスクレンジング”

ディセンシア クレンジング クリーム＜敏感肌用メーク落とし＞ 120g \3,850（税込）

帰宅後は、花粉や汚れを“摩擦レス”でやさしくオフ。

コクのある濃厚クリームからオイルがあふれ出し、とろけるように肌になじんで、メーク汚れや毛穴目立ちの原因皮脂まで素早くオフ。クレンジングクリームならではのエモリエント効果で、乾燥によってごわついた角層をやさしくほぐしながら、摩擦感を抑えしっとりなめらかな肌に洗い上げます。

○ディセンシア クレンジング クリーム｜角層サイエンスのディセンシア

https://www.decencia.co.jp/k087/

■花粉オンラインカウンセリングを社員が体験

社員 １. 30代 女性

花粉の時期は鼻をかむ回数が増えて、毎年肌がヒリヒリするのが悩みで相談しました。

「鼻の表面だけでなく、鼻の穴の入り口まわりまでケアできていますか？」と聞かれ、そこまで意識したことがなかったのでてハッとしました。

教えていただいた通り、ヒリヒリする前からクリームを塗り始めたところ、例年よりも違和感を感じにくくなり、ケアの盲点に気づけた気がします。

社員 ２. 40代 女性

花粉を“防ぐこと”ばかりに気を取られていましたが、「花粉をしっかり落とすケアも大切ですよ」と教えていただき、目からウロコでした。

肌に負担をかけないクレンジング方法を教わり、さっそく実践中です。

日頃使っているアイテムの量や塗り方など、細かな点までアドバイスしていただけて、「もっときれいになれるかも」とお手入れのモチベーションが上がりました。

