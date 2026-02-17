奈良県立図書情報館「図書館劇場 XX 第6幕」参加者募集中

奈良県

図書館劇場 XX は「奈良の近代とレジェンドな人々」ををテーマに開催してまいりました。

最終回の第六幕は、千田稔 奈良県立図書情報館長が、奈良出身の地名研究家・池田末則（いけだ・すえのり）氏についてお話を。

また、講演２.では、泉森皎（いずもり・こう 公益財団法人由良大和古代文化研究協会代表理事・奈良県立橿原考古学研究所研究顧問）氏が、橿原考古学研究所初代所長 末永 雅雄（すえなが・まさお）氏についてお話しします。

ほか、映像作家・保山耕一氏による映像詩「奈良、時の雫」上映、フリーアナウンサー都築由美氏による朗読も。

ますます充実の図書館劇場へぜひご参加ください。

開催日時：3036/3/22 日曜 13:00~16:00（開場12:00）

場所：奈良県立図書情報館１F交流ホール

参加：要申込、資料代\500必要（１人、当日払い）、定員150人（先着）

詳細＆申込

https://www.library.pref.nara.jp/event/4790

プログラム

・映像詩 保山 耕一（映像作家）「奈良、時の雫」より

・講演１. 「池田末則-地名から読む歴史ー」千田 稔（当館館長）

・朗読 都築 由美（フリーアナウンサー）

・講演２. 「末永雅雄先生の思い出」泉森皎（公益財団法人由良大和古代文化研究協会代表理事・奈良県立橿原考古学研究所研究顧問）