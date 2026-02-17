ハン・スンウが届ける春の贈り物 幸せ100%の来日ファンミーティング開催決定！

株式会社E-MOTION




圧倒的な歌唱力とステージングで世界を魅了する韓国アーティスト、ハン・スンウ（HAN SEUNG WOO）が、2026年3月15日（日）に東京・飛行船シアターにて単独ファンミーティング『2026 HAN SEUNG WOO TOKYO FANMEETING "幸せ回路"』を開催する。



今回のタイトル「幸せ回路」には、ファンとお互いに幸せを増幅させたいという願いが込められている。ハン・スンウのアーティストとしての才能はもちろん、ファンミーティングならではのトークやコーナーでは溢れる素顔の魅力も垣間見れるような演出が散りばめられ、より深くファンと触れ合うプログラムを予定している 。



また、プレミアムシート購入者には、終演後の「お見送りハイタッチ会」への参加や、専用ギフトのプレゼントが用意されているので見逃せない。

チケットは現在好評受付中！


ぜひハン・スンウと『幸せ』の瞬間を共にしよう！





■ 開催概要


2026 HAN SEUNG WOO TOKYO FANMEETING "幸せ回路"



開催日：2026年3月15日（日）
【1部】開場 13:30 / 開演 14:00
【2部】開場 17:30 / 開演 18:00



会場：飛行船シアター（東京都台東区東上野4-24-11）



チケット料金：全席指定


・プレミアムシート：15,400円（税込・特典付）
※お見送りハイタッチ参加、プレミアムシート専用ギフト


・一般指定席：12,100円（税込）



チケット販売スケジュール： SNS先行（抽選）：2026年2月13日(金)12:00 ～ 2月18日(水)23:59
国内：https://l-tike.com/st1/hsw2603-oftk
海外：https://l-tike.com/st1/hsw2603-os



プレイガイド先行（抽選）：2026年2月21日(土) 12:00～ 2月28日(土)23:59
https://l-tike.com/hanseungwoo/



一般発売：2026年3月4日(水) 12:00 ～





⚪︎イベント公式SNS


・emotionstudio_official


https://x.com/2motionstudio　（@2motionstudio）



・E-MOTION JAPAN


https://x.com/EMOTIONJapan (@EMOTIONJapan)



⚪︎推奨タグ


#한승우 #HANSEUNGWOO #ハンスンウ #HAN_A


@HanSeungWoo_twt @wooya_twt



⚪︎ハン・スンウ日本公式ファンクラブ「HAN_A JAPAN OFFICIAL FANCLUB」


https://fanicon.net/fancommunities/6386