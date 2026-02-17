手軽にかけるだけで始める、プロテインの新常識。プロテインは、「飲む」から「食事にかける」へ。いつもの一皿が、罪悪感ゼロのたんぱく質のとれる食事に。

■いつもの食事にPLUS+プロテイン

京西陣菓匠宗禅有限会社良質なたんぱく質摂取の新しいカタチ。いつもの食事にPLUS+プロテイン「手軽にかける プロテイン」本体価格600円(税別)

健康や美容を意識するほど―

「食べたい気持ち」「美容と健康の為ひかえたい気持ち」の間で迷ってしまうことはありませんか。

美しい肌、健康、強い筋肉などをつくるためにも、たんぱく質をもっと摂取したい。

でもプロテインドリンクは作るのが面倒、持ち運ぶのが難しいなど、運動後や間食でのシーンを選ぶこともあり、「食事として楽しむ」感覚とは少し異なると感じられるのではないでしょうか。

そんな日々の小さな葛藤から生まれたのが、新商品 『手軽にかける プロテイン』 です。

いつもの食事に「かけるだけ」。

食事の楽しさをそのままに、たんぱく質をプラスできるギルティフリーな新しい食の選択肢をご提案します。

■商品コンセプト

パスタやサラダ、スープはもちろん、そのまま食べてもおいしいプロテイン。

『手軽にかける プロテイン』は、粉状のソイプロテインを高温圧縮製法にて粒状に加工し、イタリアンテイストで味付けた、料理にかけるだけで使える新発想の商品です。

サラダやパスタ、日常の料理に振りかけるだけで、大さじ山盛り1杯あたり約5gのたんぱく質を無理なく取り入れることができます。

プロテインを「飲むもの」ではなく、「食事にかけるもの」へ。

それが本商品のコンセプトです。

一般的に、1食で摂りたいたんぱく質は、成人女性で約15～20g程度が目安とされています。

『かける プロテイン』は大さじ2杯で10gのたんぱく質を補うことができ、日々の食事に手軽にたんぱく質をプラスできます。

■心と体に優しい原材料

砂糖不使用、グルテンフリー、Non-GMO。

毎日の食事に取り入れやすいよう、味わいはもちろん原材料の選び方にも配慮しました。

我慢する食事ではなく、楽しみながら整える食事へ。

『手軽にかける プロテイン』は、毎日の食卓に「心地よい選択肢」を増やします。

無理なく、前向きに選びたくなること。

それが、わたしたちが考えるギルティフリー。

砂糖不使用・グルテンフリー・非遺伝子組み換え料理の風味を引き立てつつ、健康に配慮した原材料

■ 分離大豆たんぱく

植物由来で効率よく摂取できる分離大豆たんぱく。たんぱく質は肌・髪・爪などの材料となる栄養素で、美容と健康の基礎づくりを食事から支えます。

■ 岩塩

岩塩は一般に、カリウムやマグネシウムなどのミネラルを微量に含むことがある素材です。味を引き締めて満足感を高め、美容と健康に関心のある女性が続けやすい食習慣をサポートします。

■ オリーブオイル

ポリフェノールなどを含むオリーブオイルは、酸化ストレスが気になる方の食生活を支える素材として注目されています。コクと香りで、毎日の食事を手軽に満足感ある一皿へ導きます。

■ トウモロコシ

トウモロコシ由来の素材には、食物繊維やビタミンB群などが含まれ、栄養バランスを意識する方に適しています。美容と健康の土台を食事から整えたい女性に向けて、続けやすさにも配慮しました。

■ パルメザンチーズ

パルメザンチーズは、たんぱく質やカルシウム、ビタミンB2などを含む素材です。肌・髪・爪の材料となる栄養補給を支え、コクのある風味で満足感も高めることで、無理なく続けられる習慣を目指しました。

■ トマト

リコピンなどを含むトマトを使用し、食材としての魅力もプラスしました。日差しや乾燥などでゆらぎやすい季節にも、健やかさを意識する食生活をサポートします。

■ ホウレンソウ

鉄分やビタミン類を含むホウレンソウを取り入れ、日々の栄養バランスに配慮しました。美容と元気の土台を整えたい女性にうれしい素材です。

【なぜソイプロテインを選んだのか】

料理・お酒のお供に大豆の旨味と栄養をプラス。

『手軽にかける プロテイン』では、主原料として分離大豆たんぱく質（ソイプロテイン）を使用しています。

植物由来のたんぱく質は、味や香りが比較的穏やかで、料理に取り入れやすいことが特長です。

サラダやパスタなど、日常の食事に「かける」という使い方を考えたとき、素材の味を邪魔しにくいソイプロテインは、食事との相性が良いと考えました。

また、ソイプロテインは植物性のため吸収がゆるやかで、腹持ちがよく、美容・ダイエットに最適といわれています。

◆◆3つの味わいと、広がる食事シーン

・バジル＆ホウレン草

・パルメザンチーズ＆トマト

・ガーリック＆コーン

『かけるプロテイン』はいずれもイタリアンテイストで、サラダやパスタはもちろん、普段の食卓にも取り入れやすい味わい。

毎日の食事だけでなく、そのままおやつやおつまみとしても楽しめ、ワインとの相性もバッチリ。

さらに、薄型形状のため、カバンに入れておけば外出先でもさっと取り出して、手軽にランチでもたんぱく質をプラスできます。

◆特長まとめ

左から「ガーリック＆コーン」「バジル＆ホウレン草」「パルメザンチーズ＆トマト」ガーリックとバターの風味でどんな食事にもオールマイティーに活躍してくれる「ガーリック＆コーン」、香り高いバジルとホウレンソウの栄養を濃縮した「バジル＆ホウレン草」、しっとりとした食感と濃厚なうま味の「パルメザンチーズ＆トマト」。それぞれがお食事はもちろん、そのままおやつやおつまみとしても楽しめ、ワインのお供としても華やかに食卓を彩ります。持ち運びが楽でシーンを選ばない手軽さが魅力。さまざまなお料理に、簡単手軽に不足しがちなたくぱく質をトッピング

・いつもの料理にかけるだけの手軽さ

・大さじ山盛り1杯で約5gのたんぱく質

・内容量55g

・砂糖不使用・グルテンフリー・NON-GMO

・食事の満足感を損なわず、自然に続けやすい

・『美味しさ』 × 『健康』を両立させた新しい日常食サポート食品

【たんぱく質は、特別な人のための栄養素ではありません】

たんぱく質は毎日の美容と健康に欠かせない栄養素

たんぱく質は、筋肉だけのための栄養素と思われがちですが、実は私たちの体を構成する重要な材料のひとつです。

肌や髪、爪、内臓、酵素やホルモンなど、体のさまざまな部分は、たんぱく質をもとにつくられています。

日々の食事の中で意識せずに不足しがちな一方で、毎日少しずつ取り入れることが大切とされる栄養素でもあります。

◆開発者コメント

開発者 山本宗禅

健康を意識すると、食事が「我慢」になってしまうことがあります。

『手軽にかける プロテイン』は、食事を楽しみながら、たんぱく質を補える商品を目指して開発しました。

日々の食事の中で、無理なく続けられるギルティフリーな選択肢として、ぜひ取り入れていただけたら嬉しいです。

■美しく、健康でありたいすべての皆様へ

いつもの食事にPLUS+プロテイン「手軽にかける プロテイン」

美味しさ、手軽さ、罪悪感ゼロの食事へ。

『手軽にかける プロテイン』は、健康と食事を前向きにつなぎ、みなさまの美と健康に寄り添う新しいプロテインです。

◆商品概要

商品名：手軽にかける プロテイン（バジル＆ホウレン草、パルメザンチーズ＆トマト、ガーリック＆コーン味）

内容量：1袋 55g

価格：小売希望価格 600円（税別）

摂取目安：大さじ山盛り1杯で約5gのプロテイン。

◆会社概要

京西陣 菓匠 宗禅

所在地：京都府京都市上京区寺之内通浄福寺東角中猪熊町310-2

代表：山本宗禅

事業内容：京菓子の製造・販売、新規食品開発

公式HP：「手軽にかける プロテイン」公式ページ(https://healthy-and.jp/)