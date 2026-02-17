八角形の陶器でサボテンを種から育てる栽培キット「HACHIKAKU CACTUS」ーーー透明感のある釉薬がシャープな造形を引き立てる新商品
八角形の角のラインが際立つ釉薬をセレクトしています。
聖新陶芸株式会社（本社：愛知県瀬戸市上松山町1-71、代表取締役：伊勢谷智起）は2026年2月16日（月）、八角形の陶器ポットでサボテンを種から育てる栽培キット『HACHIKAKU CACTUS』（ハチカクカクタス）を発売します。
シャープな造形が際立つよう、エッジの陰影が美しく見える透明感のある釉薬を採用。角のラインが引き立ち、陶器ならではの質感と存在感を楽しめます。
カラーリングは落ち着いたトーンでまとめ、エッジの美しさがより引き立つ佇まいに仕上げました。
上質感のある陶器と、成長とともにユニークな姿へと変化していくサボテン。その対比が、植物を育てる時間そのものをインテリアとして楽しませてくれます。
当栽培キットは、全国の販売店・専門店および、聖新陶芸公式オンラインショップ
SEISHIN PLUS+［ https://seishin-plus.ocnk.net(https://seishin-plus.ocnk.net/product/557)/product/557(https://seishin-plus.ocnk.net/product/557) ］にて購入可能です。
陶器とサボテンの種類が違う3種類
種から育てるサボテンだからこそ味わえる特別な時間
HACHIKAKU CACTUSは、サボテンを種から育てる栽培キットです。
発芽したばかりのサボテンはとても繊細なため、市場に流通することはほとんどなく、目にする機会も限られています。本製品では種から育てることで、普段は出会えない小さな“赤ちゃんサボテン”の姿を楽しむことができます。
芽が出て、少しずつ形をつくり、やがてサボテンらしい姿へと生長していく――。
その過程を見守る時間が、植物を育てる楽しさをより深いものにしてくれます。
01 茶 / 丸サボテン
02 黒 / 柱サボテン
03 グレー / ウチワサボテン
初めてでも育てやすい栽培設計
HACHIKAKU CACTUSは、サボテン栽培が初めての方でも取り組みやすいよう、工程をできるだけシンプルに設計した栽培キットです。
発芽に適した培養土と、育て方をまとめた説明書をセットし、栽培の始め方を紹介した動画もホームページで公開しています。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7PX8SI0Jmko ]
サボテンは水やりの頻度が少なく、日々の手入れに多くの時間を必要としない植物です。
成長のスピードが比較的ゆるやかなため、小さな変化をじっくり観察しながら育てることができ、植物を育てる楽しさを無理なく味わえます。
インテリアとして飾りながら、気負わず続けられる栽培キットです。
01 茶/丸サボテンの商品詳細
商品詳細
セット内容
商品名：HACHIKAKU CACTUS
品 番：GD-1057
サイズ：W8.4cm×D8.4cm×H15.2cm
内 容：陶器鉢/インナーポット/鉢底シート/培養土/種/説明書
販売日：2026年 2月 16日
価 格：1,760円（税込）
U R L ：https://seishin-plus.ocnk.net/product/557
会社概要
聖新陶芸株式会社は日本では数少ない栽培キットメーカーです。
1960年創業、聖母マリア像の製造をスタート。
1999年に陶器を使った、たまご型の栽培キットが誕生。
現在では多くの栽培キットを国内外に販売しています。
「植物を育てる」とともに「心も育む」モノづくりを続けていきます。
社名：聖新陶芸株式会社
住所：〒489-0068 愛知県瀬戸市上松山町1-71
業務内容：栽培キットの企画、製造、販売／栽培キットの輸出／栽培キットのOEM作製
コーポレートサイトURL：https://seishin-tougei.com/
問い合わせ先：info@seishin-tougei.com