従業員の「マネー力」を伸ばす福利厚生サービス『マネ活部』を提供開始 ～コストゼロで実現する、セミナー×FP相談による資産形成支援～

お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」を運営する株式会社Wizleap(東京都渋谷区、代表取締役:谷川昌平)が、従業員のマネーリテラシー向上と資産形成を支援する新サービス「マネ活部powered by マネーキャリア」を2月17日（火）より提供開始します。



【本サービスの3つの特徴】

1.実践的な「お金の基本セミナー」

「ただ聞くだけ」で終わらせないカリキュラムを提供します。

経験豊富なFPが今必要な知識を解説し、ライフステージに合わせたテーマ設定を行います。また、各企業の課題に合わせたカスタマイズも可能です。

2.「お金のプロ（FP）との個別相談」による解決

セミナーで学んだ知識を、従業員一人ひとりの解決策へと繋げます。満足度98.6%の確かな実績を誇り、強引な勧誘を一切行わず、中立的なアドバイスを徹底します。

3.「DC活用浸透支援」で運用をサポート

「導入しただけ」で終わらせず、従業員が自ら考え、運用できる状態へ導きます。制度活用のメリットを理解し、選び方を身につけることで、自信を持って運用を開始できます。



【導入のメリット】

・企業側：DC活用の促進により、社会保険料の適正化が期待できます。

・人事側：福利厚生の活用度が高まり、社員の満足度が向上します。

・従業員側：将来に役立つ一生モノのマネーリテラシーを習得できます。

【運用とコストについて】

本サービスは、初期費用およびラーニングコストが不要（コスト0）であり、導入の手間もほとんどかかりません。お問い合わせからお打ち合わせを経て、従業員への周知、セミナー開催、そして希望者への個別FP相談実施まで、スムーズな導入フローを提供いたします。

＜Wizleapの取り組み＞

【マネーキャリア】

お金を考えるきっかけを作る、人生100年時代のお金の不安を解消する、お金の相談プラットフォーム。資産形成やライフプラン、保険の見直しなどの相談が可能です。

オンラインマネーセミナーも開催しており、スマホ1つでお金の勉強ができるようになります。

【マネーキャリア保険ランキング】

マネーキャリアの保険ランキングは、各保険会社が提供する多彩な保険商品をジャンルごとに比較できるサービスです。

価格や保障内容、特徴をわかりやすく整理しているので、自身に合った保険がすぐにわかります。（一部、保険会社や商品が表示されないものもございます）。

マネーキャリア保険ランキング：https://money-career.com/ranking

【MCマーケットクラウド】

MCマーケットクラウドは、保険共同募集の効率化と成約率改善を実現する、アポ配信企業向けの案件配信システムです。これまで100社以上の保険代理店と共同募集をしてきたマネーキャリアのノウハウをもとにした、圧倒的な使いやすさと独自の専門家スコア機能・分析機能が備わっており、業務効率と成約率の課題を同時に解決します。

URL：https://marketcloud.money-career.com/

【MCエキスパートクラウド】

募集人の業務品質向上とAI業務効率化を実現。

マネーキャリアとして業務品質評価基準をクリアした核となっているのが、自社の募集人・エンジニア・管理部門が連携して開発した顧客管理システムです。有料版では、業務品質評価基準に対応したレポート機能を搭載し、AIによる自動化機能を加えることで、募集人がよりスムーズに業務を進め、顧客に向き合う時間の最大化を実現しています。

【金融事業者向けコンサルティング事業】

金融事業者の業務効率化と新規事業立ち上げ支援。

マネーキャリアとして保険代理店の現場で培った実践知をもとに、金融事業者向けに最適化したコンサルティングを提供。保険代理店の業務プロセスの見直しや属人化の解消、品質向上・業務効率化を支援します。既存顧客（会員基盤など）を活用した新たな保険代理店事業の立ち上げも、戦略策定からオペレーション・システム構築まで一気通貫で伴走します。

【会社概要】

社 名 株式会社Wizleap

所在地 東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F

代表者 代表取締役 谷川昌平

設立年月 2017年2月10日

資本金 3億5,000万円

事業内容 お金の相談プラットフォーム事業「マネーキャリア」

アポ配信企業向けの案件配信システム「MCマーケットクラウド」

従業員数 70名※2025年4月時点

URL：https://wizleap.co.jp/