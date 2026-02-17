【リゾナーレトマム】春に旬を迎えるアスパラガスと、北海道の海の幸を味わい尽くすディナーコースを提供

星野リゾートアスパラガスと貝の組み合わせを楽しめる前菜

「北海道の大地を感じるグレイスフルステイ」がコンセプトの「リゾナーレトマム」は、2026年4月24日～6月30日の期間に、メインダイニング「OTTO SETTE TOMAMU（オットセッテ トマム）」にて、春に旬を迎えるアスパラガスと、北海道の海の幸を味わい尽くすディナーコースを提供します。レストランのコンセプトはイタリア語で「美しい組み合わせ」を意味する「Bella Combinazione（ベッラコンビナッツイオーネ）」。厳しい冬を越え、瑞々しく濃厚な甘みを蓄えたアスパラガスと、旨味が凝縮された貝や魚介が織りなす、全8品のイタリア料理を堪能できます。さらに、北海道ワインやナチュラルワイン（＊1）を含むアルコールペアリング、ハーブやスパイスを活かしたノンアルコールペアリング、両方を楽しめるミックスペアリングの3種類のコースも楽しめます。

＊1 ブドウの栽培方法から、自然の酵母を使用して発酵させる過程、瓶詰にいたるまで、できるだけ自然に近い形で製造されているワインのこと

春限定のディナーコースの紹介■温前菜「ホタテ貝と春野菜のズッパ」ホタテ貝と春野菜のズッパ

アスパラガスや根曲がり茸など北海道ならではの春野菜を、魚介の旨みを凝縮した軽やかな泡が優しく包み込みます。その上に、香草パン粉とともに香ばしく焼き上げたホタテを盛り付けました。ホタテの柔らかな甘み、多彩な野菜の食感、そして魚介の旨み溢れる泡が一体となって、春の訪れを華やかに告げます。

■パスタ「北寄貝とホワイトアスパラガスのニューディー」北寄貝とホワイトアスパラガスのニューディー

旬のホワイトアスパラガスと、濃厚な旨味を蓄えた北寄貝をたのしむパスタ料理です。アスパラガスとファーム星野（＊2）のリコッタで仕立てた「ニューディー」（＊3）に、あさりの出汁を効かせたバターソースが贅沢に絡み合います。ホワイトアスパラガスのシャキッとした歯ごたえと、北寄貝の弾力ある食感、そしてニューディーのとろけるような口当たりのコントラストが楽しい一皿です。

＊2 「旅×農業」をコンセプトに、当リゾートで展開している農業プロジェクト

＊3 イタリア・トスカーナ地方の郷土料理。パスタ生地で包まず、ラビオリの具材をそのまま団子状に仕立てた、とろけるような食感が特徴のパスタ

■魚料理「サクラマスとアスパラミラネーゼ」サクラマスとアスパラミラネーゼ

北海道の春を象徴するサクラマスと、春先ならではのふくよかなグリーンアスパラガスを主役にした一皿です。半熟卵とパルミジャーノソースが、素材の旨味をまろやかに包み込みます。仕上げには、目の前でマッシュルームを削りかけて提供。マッシュルームの芳醇な香りがサクラマスとグリーンアスパラガスの風味に重なることで、味わいに深みが増します。

こだわりのペアリングで料理をさらに楽しむ

<アルコールペアリング一例>

「サクラマスとアスパラミラネーゼ」×「カーザ・ランゲ・ファヴォリータ 2002」（ジャンニ・ガリアルド）

ワインペアリング イメージ

魚料理には、凝縮した旨みと適度な酸味が特徴の「カーザ・ランゲ・ファヴォリータ 2002」を合わせます。この酸味がサクラマスや卵のまろやかな味わいに寄り添います。さらに樽熟成ならではの芳醇な香りが、仕上げに削るマッシュルームの風味をより一層引き立てるペアリングです。

<ノンアルコールペアリング一例>

「ホタテ貝と春野菜のズッパ」×レモングラスティー、柑橘

ノンアルコールペアリング イメージ

温前菜には、レモングラスティーと柑橘を使ったドリンクを合わせます。レモングラスの爽やかなハーバルな風味が、アスパラガスなどの春野菜が持つ瑞々しい味わいと調和し、一体感が生まれます。柑橘の果実味と酸が、魚介の旨みを最大限に引き立てるペアリングです。

「OTTO SETTE TOMAMU」の春限定のディナーコース

期間 ：2026年4月24日～6月30日

料金 ：ディナーコース 全8品：18,000円

ワインペアリング：9,500円、ノンアルコールペアリング：5,500円、

ミックスペアリング:7,500円（すべて税・サービス料込）

時間 ：17:30～19:00（最終入店）

予約 ：公式サイト（https://www.snowtomamu.jp）にて

対象 ：宿泊、日帰り（7歳以上）

＊2～6歳のお子さまは、当レストラン利用者限定の無料の託児サービスを利用できます。

備考 ：仕入れ状況により、料理内容が一部変更になる場合があります。

OTTO SETTE TOMAMUとは

リゾナーレトマムの高層階に位置する「OTTO SETTE TOMAMU」

イタリアの郷土料理を中心に、北海道ならではの食材を用いて、フルコースで提供するレストランです。「その時期にその土地で一番おいしい食材を活かした料理を味わっていただきたい」という思いで2019年にオープンしました。コンセプトをこれまでの「美食のカレンダー」から「Bella Combinazione」へと進化させ、2025年秋より新たな食の体験を提供しています。イタリア語で「美しい組み合わせ」を意味するこの言葉。「美しさ」は、多様性に富んだ北海道の旬の食材そのものを指し、力強く輝く素材たちの魅力を最大限に引き出すことから一皿が始まります。選び抜かれた素材たちは、驚くような「組み合わせ」で新たな美味しさを提案。イタリア料理の伝統と北海道の恵みが織りなすハーモニー、食材同士の出会いが想像を超える味わいを生み出します。 さらに「Bella Combinazione」は、一皿の上で完成する、調和に満ちた「美」も表現。豊かな彩りや計算し尽くされた盛り付け、すべてが「美しい組み合わせ」としてここにしかない特別な感動を届けます。

安心してお子さまを預けられるキッズサービス

キッズサービスは、2～6歳のお子さま連れのお客様が当レストランを利用する際、無料で使用できる託児サービスです。スタッフが常駐しているので、お子さまが安全に遊べるのが特徴です。お子さまには大人同様、食材にこだわったキッズメニューを用意します。当サービスを利用することで、お子さまと大人がそれぞれ楽しいひとときを過ごせます。

リゾナーレトマム

安心して過ごせる「キッズサービス」の様子リゾナーレトマム 全景

針葉樹の森に抱かれた高台に佇むリゾートホテル。全室広さ100平方メートル を超えるスイートルームには展望ジェットバスとプライベートサウナを完備し、ゆったりと豊かな時間を過ごせます。コンセプトは「北海道の大地を感じるグレイスフルステイ」。北海道の大自然が織りなす景色や食、豊富なアクティビティを通して、まだ見ぬ世界に出会う旅をお届けします。

所在地 ：〒079-2204 北海道勇払郡占冠村字中トマム

電話 ：0167-58-1111（代表電話）

客室数 ：200室、チェックイン：15:00～／チェックアウト：～11:00

料金 ：1泊25,400円～（2名1室利用時1名あたり、税・サービス料込、朝食付き）

アクセス：新千歳空港から車で約100分、JRで約90分

（乗り換えあり・トマム駅から無料送迎バスあり・予約不要）

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonaretomamu/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=H5DeHXuDO2Y ]