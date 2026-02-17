「Agentic Company導入支援（オンプレミスで安全なAgent Teams構築プログラム）」を正式提供開始

ボンギンカン株式会社

ボンギンカン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO 坪内弘毅）は、企業がAIツールを“導入”する段階から、AI Agentが“働く”組織へと進化するための新サービス「Agentic Company導入支援」を正式に開始いたしました。

本サービスは、AIアプリの開発やChatGPT導入支援ではなく、役割を持つAI Agentを設計し、複数のAgentをチームとして構築・実装する伴走型プログラムです。すべてオンプレミス環境で構築可能であり、機密データを外部に出さない安全なAgent Teamsを実現します。

Agent Teamを構築するUniverse

■ 背景：多くの企業が“ツール導入”で止まっている

生成AIの普及により、多くの企業がAIツールを導入しています。しかし、

・AIを入れても業務が変わらない

・PoC止まりで本番展開できない

・AIの責任所在が不明確

・部門ごとにAI活用が分断されている

といった課題が顕在化しています。

AIはツールとして使うだけでは、組織構造は変わりません。必要なのは、AIを業務プロセスに組み込み、役割を持たせ、チームとして機能させる設計です。

■ Agentic Company導入支援とは

本サービスは、企業を「AIを使う会社」から「AI Agentが働く会社」へ移行させることを目的としています。

具体的には、

・業務単位でのAgent化

・責任分解点設計

・Agent間連携構造設計

・Gate制御設計（Schema / Logic / Responsibility / Export）

・ログ・証跡設計

・オンプレミス実装

を設計から実装まで一気通貫で支援します。

単体のAI活用ではなく、業務に組み込まれた「Agent Teams」の構築に特化している点が最大の特徴です。

■ オンプレミス完全対応、安全なAgent構築

本サービスは、Mac Studio UltraやTenstorrent搭載サーバーなどによる完全オンプレミス構成に対応。社内閉域ネットワークで完結し、外部インターネット通信を遮断可能です。

ローカルLLM（Llama / vLLM / Ollama等）を用途別に構成し、役割別にモデルを分離。Gate制御とログ保存機構を標準搭載し、AIの暴走防止と説明責任の両立を実現します。

■ 導入事例・ユースケース

これまでに、

・営業部門向けAgent Teams構築

・監査特化Agent設計

・Workflow Agent構築

・経営意思決定支援Agent設計

・自治体向け統制支援Agent設計

など、さまざまな業界・業務においてAgent Teamsの実装が進んでいます。

■ 導入ステップ

本プログラムは、以下の流れで段階的に進めます。

構造診断（30～45日）

Agent設計（30～60日）

本番移行（最短90日）

伴走支援・内製化支援

小さく始め、確実に定着させる設計です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jKru1h5TNwc ]

■ 代表コメント

代表取締役CEO

坪内 弘毅（Koki Tsubouchi）

「私たちはAIアプリを量産する会社ではありません。AI Agentが“働く”構造を設計する会社です。エンタープライズにおいては、セキュリティや統制を無視したAI導入はあり得ません。だからこそ、オンプレミスで安全にAgent Teamsを構築することに意味があります。Agentic Companyは流行ではなく、企業進化の次の段階です。」

■ CAIOコメント

取締役CAIO

守興 麻理絵（Marie Morioki）

「AIを人の代替ではなく“並走者”として設計することが重要です。Agentは単体ではなく、役割を持ち、チームとして機能して初めて価値を発揮します。私たちは設計から実装まで一貫して伴走し、企業や自治体が自然にAIを活用できる仕組みを構築します。」

■ 今後の展望

ボンギンカンは今後、Agentic Company構築を基盤に、エンタープライズ企業、監査法人、自治体への導入を拡大し、AIと人間が共進化する組織モデルの社会実装を進めてまいります。

https://os.maria-code.ai/ja/