DRESS CODE 「IT Force」シリーズ「デバイス棚卸し機能」をリリース。QRコードによる端末管理とセルフレポートで、棚卸し業務を効率化

Dress Code株式会社

Dress Code株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：江尻祐樹）は、IT資産の業務効率化を推進するDRESS CODE「IT Force」シリーズにおいて、QRコードによるデバイス棚卸し機能をリリースしました。本機能では、端末ごとにQRコードを発行し、現物を台帳情報と紐づけて管理することができます。棚卸しの際は、従業員デバイス所有者や棚卸し担当者がQRコードを読み取るだけで利用状況を報告でき、手作業での確認や集計を行う必要がありません。デバイス棚卸し機能を活用することで、これまで煩雑だった棚卸し業務を、短時間で正確かつ効率的に実施できるようになります。

■背景

企業のITデバイス管理は、リモートワークの定着や雇用形態の多様化により複雑化しています。多くの企業では、アンケートやExcelによる棚卸しが依然として主流ですが、デバイスと利用者の紐づきが曖昧なまま確認を行うため、「現物と台帳の不一致」「利用者不明のデバイス発生」「棚卸し回答の未回収」といった課題が常態化していました。

その結果、棚卸しの有効回答率は伸びず、未回答者への追い回しが情報システム部門の大きな負担に。把握できていないデバイスの放置は、セキュリティやガバナンスのリスクを高めます。その一方で、棚卸しは対応負荷が高く、結果として「年1回の重たい作業」にとどまっているケースも少なくありません。

今回、こうした課題を解消するために、QRコードを活用した棚卸し機能を提供しました。棚卸し負荷を下げることで、部門別・拠点別に月次や四半期単位で分散実施するなど、継続的に実態を把握する運用が可能となります。

■機能概要

「デバイス棚卸し機能」では、現物と台帳情報を正確かつ効率的に突き合わせることができます。端末ごとにQRコードを発行して貼付することで、現物と台帳を簡単に紐づけて管理できます。棚卸し時には、従業員がQRコードを読み取るだけで利用状況を報告でき、手作業での入力や回収が不要になります。管理者は依頼送信や進捗をリアルタイムで確認でき、全社的な棚卸しをスムーズに実施可能です。これにより、棚卸しにかかる工数や誤記載を大幅に削減し、現物と台帳の整合性を確保しながら、IT資産管理をより正確かつスピーディに行えます。

■機能詳細

＜デバイス管理用QRコード発行＞

デバイスごとに管理用のQRコードを発行し、印刷できます。QRコードには端末を識別するための情報が含まれており、従業員は棚卸し時にこれを読み取るだけでセルフレポートが可能です。シリアル番号や型番を手作業で入力する必要がなく、現物と台帳の照合を短時間で正確に進められます。

＜デバイス棚卸し依頼＞

デバイスを保有する従業員に対して、棚卸し依頼をシステム上から一括送信。回答状況や未対応者の進捗をリアルタイムで可視化でき、従来のメール・Excel管理では困難だった全社的な進行管理を効率的に行えます。

＜セルフレポート＞

従業員は自身のデバイスのQRコードをスマホなどから読み取るだけで利用状況を報告できます。シリアル番号やモデル名の入力が不要になり、誤記載や報告漏れを大幅に減らせます。シンプルな操作で誰でも回答できるため、正確な情報収集に加えて、回収率の向上も期待できます。

■「DRESS CODE」とは

「DRESS CODE」は、人と業務に関する構造的な摩擦を解消する、ワークフォースマネジメントプラットフォームです。企業内の人事・情報システム・総務など“人”に関わる業務は、部門ごとにツールや台帳、プロセスが異なり、属人化・重複作業・情報の分断といった非効率が常態化しています。こうした“摩擦”を抜本的に見直し、業務を横断的・持続的に最適化するために生まれました。

SaaSとマーケットプレイスを組み合わせたプロダクト構成により、従来の単一機能SaaSでは解決できなかった企業オペレーションの課題にアプローチします。中核には共通アーキテクチャとコアデータベースを据え、人事・情報システム・総務といった部門横断の情報連携と業務プロセス設計を実現します。

現在は「HR Force」「IT Force」「GA Force」の3シリーズを展開しており、今後は採用・プロジェクト・ガバナンス領域までをカバーする6シリーズ体制へ拡大予定です。日本・インドネシア、タイ、ベトナム等での利用実績があり、今後も国内外のユーザー向けに本質的な課題解決、価値提供をすべくプロダクト及びサービス強化を図ってまいります。

■Dress Code株式会社について

会社名 ：Dress Code株式会社

代表者 ：代表取締役CEO 江尻祐樹

本社所在地 ：東京都中央区築地2-1-4 銀座 PREX East 8F

設立 ：2024年9月2日

事業内容 ：「DRESS CODE」の設計・開発・販売

資本金 ：1,139,089,000円（資本準備金含む）

URL ：https://www.dress-code.com/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

Dress Code株式会社

広報に関する問い合わせ Email : pr@dress-code.com

製品利用・事業提携に関する問い合わせ Email : business@dress-code.com

採用に関する問い合わせ Email : recruitment@dress-code.com