E＆Iクリエイション株式会社、CP＋2026に出展決定。ウルトラマン60周年コラボ製品レンズを初公開。コラボ製品が当たる抽選企画も実施。

E&Iクリエイション株式会社は、株式会社焦点工房と共同で、2026年に開催されるカメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP＋2026」に出展いたします。

また本展示では、人気特撮作品『ウルトラマン』とコラボレーションしたカメラレンズ製品を初公開いたします。また、会場ブースにて、ウルトラマンコラボ製品が当たる抽選プレゼント企画を実施予定です。

さらに、写真家・映像クリエイターの中西学氏による写真展「60 YEARS OF INHERITANCE ULTRAMAN」の制作秘話などの特別講演も開催予定です。

ウルトラマン、SG-imageのコラボレンズを初公開

今回初公開となるコラボレンズは、ウルトラマンのデザインや世界観をモチーフに開発された特別仕様モデルです。撮影機材としての実用性に加え、コレクションアイテムとして所有する楽しさも実現。

※商品詳細は後日発表

中西学氏による写真展 制作秘話が聞ける特別講演を実施

CP＋2026当社ブースでは、ウルトラマンシリーズコラボ製品の世界観をより深く楽しんでいただく企画として、写真家・映像クリエイターの中西学氏による写真展「60 YEARS OF INHERITANCE ULTRAMAN」の制作秘話などの特別講演を開催いたします。

写真家・映像クリエイター 中西学写真展「60 YEARS OF INHERITANCE ULTRAMAN」制作秘話トークショー

講演日時：

2026年2月26日(木)16:00～

2026年3月1日(日) 14:30～

開催場所：CP＋2026 当社ブース内

参加方法：自由観覧

プロフィール：

写真家・映像クリエイター 中西学。

広告・企業ブランディング・観光PRを中心に、写真と映像の両軸で活動。FUJIFILM、SONYなどカメラメーカー案件や自治体・企業プロモーションを多数手がける。「撮る」だけで終わらせず、企画設計から発信・PRまで一貫して行うスタイルが強み。リアルで温度感のある表現に定評があり、SNS・YouTube・展示など多様なアウトプットで価値を可視化する。

講演では、記念展の制作背景や表現設計、展示演出に込められた思想など、ここでしか聞けない制作エピソードを紹介予定です。

ウルトラマンシリーズの魅力やビジュアル表現に関する裏側を知ることで、コラボ製品の世界観もより深く体感いただけます。

備考

※イベント内容、時間等は変更になる場合がございます。

※観覧スペースには限りがございますので、お早めにご来場ください。

会場限定 抽選プレゼント企画を実施

CP＋2026の当社ブースでは、来場者を対象にした抽選企画を実施いたします。

抽選では、ウルトラマンシリーズコラボ製品を含む特別アイテムをご用意しております。

ファンの方はもちろん、カメラ・映像表現を楽しむ方にもご参加いただける内容となっております。

※抽選参加条件・賞品内容の詳細は当日ブースにてご案内いたします。

CP＋2026 開催概要

■会場イベント日時：2026年2月26日（木）～3月1日（日）10:00～18:00（最終日17:00）

※初日10:00～12:00はプレス・招待のみ

■オンラインイベント日時：2月26日（木）10:00～3月1日（日）23:59

■場所：パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）

■参加方法：【会場イベント】事前登録制（無料）、【オンラインイベント】登録不要

公式サイト：

https://www.cpplus.jp/

共同出展ブースについて

本共同ブースでは、ウルトラマン60周年コラボ製品レンズの展示のほか、両社が取り扱うブランド製品の展示や撮影体験などを予定しております。

カメラやレンズを通じて、撮影そのものの楽しさや新しい表現の可能性を提案してまいります。

ぜひ会場にてご体験ください。

[ CP+2026会場マップ]

共同出展ブース: No.101

E＆Iクリエイション株式会社について

E＆Iクリエイション株式会社は2023年３月設立され、映像のクリエイティブな可能性を広げる為、取り組んでおります。映像業界の経験豊富な創業者が牽引する我々は、クリエイティビティと技術の融合を通じて、感動的な映像体験を創り出すことに情熱を傾けています



取り扱いブランド：AstrHori、SG-image、Viltrox、MR.DING、Thypoch、YUWOOD、AKuser BE THE ULTIMATE、POLARなど



会社HP：https://www.eicre.co.jp/

2ndfocusオンラインストア：https://www.2ndfocus.com

SNS各種リンク:

X (旧Twitter): https://x.com/2nd_focus

Instagram: https://www.instagram.com/2ndfocus_eicreation/

Facebook: https://www.facebook.com/2ndfocus/