【AI初心者向け】Claudeに要件を伝えるだけで作れる「社内リソース予約Bot」構築マニュアルとコード一式を無償公開

NEXT INNOVAITION株式会社（代表取締役：黒山 結音）は、Googleカレンダーで管理している会議室・社用車等の社内リソースを、チャット画面から空き確認・予約できる「社内リソース予約Bot」の構築マニュアルとコード一式を、無償で公開したことをお知らせします。

本公開は、AIやプログラミングに不慣れな方でも、Claudeに要件を伝え、生成された手順に沿って“コピペで実装できる”ことを目的に、手順を整理したものです。業務の予約調整・確認に発生しがちな手間を減らし、社内のリソース運用を簡素化したい企業・チームでの活用を想定しています。

無償公開の内容

今回、以下をまとめて無償公開します。

- 構築マニュアル（AIに要件を伝えるプロンプト例／設計の考え方／実装手順）- Google Apps Script（GAS）コード一式（サーバーサイド）- チャットUI（HTML）一式（Webアプリとして動作）- セットアップガイド- - Gemini APIキー取得- - カレンダーIDの設定- - 権限設定- - テスト方法- - Webアプリとしてのデプロイ方法- - よくあるエラーの対処

※公開物は、社内向けの業務改善を目的としたテンプレートとして利用できるよう整理しています。

想定する利用シーン（例）

仕組みの概要（技術構成）

公開の背景

- 会議室1・会議室2など、複数カレンダーで管理している設備予約をチャットから問い合わせたい- 「今日空いてる？」の確認を、担当者経由ではなくセルフサービス化したい- 予約のルール・入力の揺れを減らして、運用を標準化したい- GASベースで、小さく導入し、運用しながら改善していきたい- Googleカレンダー：会議室・社用車などの予定管理（リソースごとにカレンダーを用意）- GAS：カレンダーの空き照会・予約登録、チャット処理、Webアプリ提供- Gemini API：ユーザーの自然文を解釈し、空き確認／予約作成のアクションに変換- HTML（Web UI）：ブラウザで使えるチャット画面

生成AIの普及により、個人でも小さな業務ツールを作れる環境が整いました。一方で現場では、

- 何を要件として伝えるべきか分からない- 生成されたコードをどう配置・設定すれば動くか不明- APIキー、権限、デプロイで止まる

といった理由で、実装が進まないケースも多く見られます。

そこで当社は、「AIに要件を伝える→生成物を動かす→自社に合わせて直す」までを、初心者でも辿れる形に整理し、社内の業務改善に使えるテンプレートとして無償公開しました。

入手方法（閲覧・利用）

以下のページよりご確認ください（無償公開）。

https://ai-advisors.jp/media/ai-development/ai-chat-bot/

お問い合わせ：こちらからお問い合わせください(https://script.google.com/macros/s/AKfycbxIUfJesCOaGoeHrfGlhof_TKXVBU_da-mXhaPEWXY6_RqKLh4aJcFw02y9UgYl8AwV/exec)

※社内利用を前提に、必要に応じて自社運用に合わせた改変を想定しています。

※Google Workspace環境で全社展開する場合は、権限設計・監査・運用ルールの整備を推奨します。

注意事項

会社概要

- Gemini APIは利用上限・課金体系が変更される場合があります。利用前に最新条件をご確認ください。- 共有カレンダーを操作するには、実行アカウントに適切な権限付与が必要です。- 本テンプレートは「社内リソース予約」の用途を想定しています。対外的な予約受付等に転用する場合は、情報管理・セキュリティ観点の設計が別途必要になります。

NEXT INNOVAITION株式会社

所在地：東京都大田区南久が原1-17-3

代表者：代表取締役 黒山 結音

事業内容：生成AIを活用したDX総合コンサルティング（AI顧問）・AI人材教育・システム開発事業