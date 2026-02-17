PeopleX、人事領域の新たな総合型AIエージェント基盤「AgenticHR Platform（仮）」を発表

株式会社PeopleX

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：橘 大地、以下：当社）は、人事領域の各種業務を総合的に自動化する新たなAIエージェント製品「AgenticHR Platform（仮）」の提供を開始することをお知らせいたします。本製品の詳細は、2026年3月12日(木)開催のAIカンファレンス「PeopleX AI Momentum 2026」で正式公開し、またこれに先立ち、2026年2月24日(火)に実施する「PeopleX AI製品体験会&オフィスツアー」で限定公開いたします。

新たなAIエージェント製品の発表

背景

AI技術の飛躍的な向上により、単なる作業支援・業務効率化を超えて、自律的な判断の下でタスクを計画・実行するAIエージェントの導入数、関心が増しています。

こうした中、当社は、AIで人事課題を解決する総合ソリューションカンパニーとして、AIを活用したプロダクト開発・サービス運営を行っており、先般、AIエージェントサービスの第一弾として、人材紹介のあらゆる業務をAIが引き受ける「PeopleX AI Copilot for 人材紹介」の提供を開始いたしました。

※ 参照：https://peoplex.jp/news/20260210_01/

さらに続けて、人事領域全般にかかる新たなAIエージェント製品「AgenticHR Platform（仮）」の提供を開始いたします。

概要

「AgenticHR Platform（仮）」は、採用から人材育成・組織開発まで、人事領域の各種業務を総合的に自動化するAIエージェントを組み込んだ製品です。

AIエージェントの導入にあたっては、サイロ化や複雑化を招かないよう適切にシステムを選択し業務に組み入れていく必要があるという難しさも伴いますが、本製品は人事に関する一連の複数業務を一つのプラットフォーム内でAIに委ねることが可能です。これにより、データを一元管理しながら工程間でスムーズに連携をとることが容易となるほか、運用負荷の軽減や一括したセキュリティ管理も可能となります。専門分化しがちな人事業務の一体的な高度化を図ることで、人事戦略全体及び企業価値の向上にも貢献します。

本製品の詳細は、2026年3月12日(木)開催のAIカンファレンス「PeopleX AI Momentum 2026」で公開します。またこれに先立ち、2026年2月24日(火)に実施する「PeopleX AI製品体験会&オフィスツアー」で限定公開を行います。

■PeopleX AI製品体験会&オフィスツアー

日時：2026年2月24日(火) 16:00～17:30

場所：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル18F

参加費：無料（事前登録制）

申込締切：2026年2月20日(金) 17:00

お申込みはこちら

https://peoplex.jp/seminar/20260224/

■PeopleX AI Momentum 2026

日時：2026年3月12日(木) 12:30～19:00（※上記内容の公開は13:00～13:30）

場所：浜松町コンベンションホール

東京都港区浜松町2丁目3-1 日本生命浜松町クレアタワー5階・6階

参加費：無料（事前登録制）

お申込みはこちら

一般の方：https://corp.peoplex.jp/ai-momentum2026

報道関係の方：https://forms.gle/oo7kHv5K6HEefiB48

「PeopleX AI Copilot for 人材紹介」について

「PeopleX AI Copilot for 人材紹介」は、人材紹介のあらゆる業務をAIが実行するサービスです。求職者の一次対応から選考対策まで、一連のプロセスのAX（AI Transformation）を、一つのサービスで総合的に実現します。AI活用による候補者の掘り起こしやマッチングの精度向上により、人的コスト・工数の削減、属人性の排除、また、生産性の向上といった効果につなげ、また、対話・キャラクター・評価に関する高度なAI技術により、候補者体験の向上にも同時に応えます。

主な機能

AIカウンセリング：

登録初期のカウンセリング・面談をAIが行います。24時間365日実施可能となり、対応の遅れによる求職者の離脱を防ぎます。キャリアアドバイザー（CA）の工数を割かずに一次対応を行えるため、CAは人にしかできない業務に注力することが可能となります。

求人レコメンド：

膨大なデータの中から、求職者に最適な求人情報をAIが抽出します。CAの経験に左右されることなく確度の高い提案をすることが可能となり、属人性を排除したマッチング、成約率の向上につなげます。

履歴書・職務経歴書の自動作成：

対話と入力のサジェストで書類作成をAIがリードし、求職者のつまずきをなくします。CAが時間をかけて行っていた添削作業も大幅に縮減可能となり、質の高い書類で円滑に選考へ進めることができます。

推薦書の自動作成：

企業ごとの採用要件と求職者の強みを照合し、AIが推薦文を自動作成します。CAのライティングスキルに依存せず、常に一定品質以上の推薦書を用意することができます。事務作業時間を大幅に削減でき、素早い推薦を可能にします。

AIによる面接対策：

CAの大きな負担となっていた模擬面接をAIが行います。時間や場所を問わず何度でも練習できるため、CAの稼働を増やすことなく求職者の面接スキルを向上させられます。選考通過率向上と工数削減を同時に実現します。

AI一括エントリー：

求職者に受けてもらったAI面接のデータを資産として保有し、これをもとにした複数社への一括応募を可能とします。求人企業は、応募書類、AI面接データ（動画、レポート）によって選考を進めることができ、求職者・紹介企業・求人企業の三者が日程調整の負担から解放されます。日程調整不要で複数社の同時選考を実現できることから、企業への応募数の最大化につなげます。

※ 一部開発中の機能を含みます。

「PeopleX AI Copilot for 人材紹介」にご興味をお持ちくださった方は、詳細資料を下記URLよりダウンロードの上ご覧ください。

https://peoplex.jp/copilot-for-employment-agency/download

■PeopleX 会社概要

法人名：株式会社PeopleX

代表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事業概要：対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」の開発

対話型AI面談サービス「PeopleX AI面談」の開発

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

WEBサイト：https://corp.peoplex.jp/

サービスサイト（PeopleX AI面接）：https://peoplex.jp/

サービスサイト（PeopleX マネジメントコンサルティング）：https://peoplex-mc.jp/

サービスサイト（HR LIBRARY）：https://hrlibrary.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社PeopleX 広報担当 TEL：03-6683-4199 Mail：info@peoplex.jp