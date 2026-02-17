人事領域をオールインワンで支援する『タレントパレット』が、「ITトレンド 年間ランキング2025」3部門で第1位を獲得

株式会社プラスアルファ・コンサルティング

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（本社：東京都港区、代表取締役社長：三室克哉 証券コード：4071）が提供する、データに基づく人材活用や人的資本経営の実践、人事業務のDX化、リスキリングの推進などを目的に、多くの大手・エンタープライズ企業で導入が進むシェアNO.1（*）のタレントマネジメントシステム「Talent Palette（以下：タレントパレット）」は、株式会社Innovation & Co.（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：齊藤和馬）運営のIT製品レビュープラットフォーム「ITトレンド」が発表する「ITトレンド年間ランキング2025」において、3部門で第1位を獲得しました。

（*）出典 ITR「ITR Market View：人材管理市場2025」人材管理市場：ベンダー別売上金額シェア（2023～2024年度予測）

■ITトレンド年間ランキング2025

「ITトレンド年間ランキング2025」は、IT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」が、2025年1月1日から11月30日までの資料請求数を基にユーザーから最も支持された製品を選出したものです。

ITトレンド年間ランキング2025はこちら(https://it-trend.jp/award/2025)

■タレントパレットの受賞カテゴリ

タレントパレットは、以下の3部門、11カテゴリで第1位を獲得しました。

今後も皆様の声を大切にし、タレントパレットをよりご活用いただけるよう取り組んでまいります。

【総合部門】

人事システム：https://it-trend.jp/award/2025/hr_payroll_system

タレントマネジメント：https://it-trend.jp/award/2025/talent-management

離職防止・定着率向上ツール：https://it-trend.jp/award/2025/turnover_prevention

目標管理システム：https://it-trend.jp/award/2025/target_management_system

※総合部門は、対象期間での資料請求数の総合ランキングとなります。

【企業規模別部門（大規模）】

人事システム：https://it-trend.jp/award/2025/hr_payroll_system?viewport=pc&annual_ranking_type=2&page_type=scale(https://it-trend.jp/award/2025/hr_payroll_system?viewport=pc&annual_ranking_type=2&page_type=scale)

人事評価システム：https://it-trend.jp/award/2025/merit_rating?viewport=pc&annual_ranking_type=2&page_type=scale(https://it-trend.jp/award/2025/merit_rating?viewport=pc&annual_ranking_type=2&page_type=scale)

採用管理・選考管理システム：https://it-trend.jp/award/2025/employment-screening?viewport=pc&annual_ranking_type=2&page_type=scale(https://it-trend.jp/award/2025/employment-screening?viewport=pc&annual_ranking_type=2&page_type=scale)

従業員満足度調査（ES調査）：https://it-trend.jp/award/2025/employee_satisfaction_survey?viewport=pc&annual_ranking_type=2&page_type=scale(https://it-trend.jp/award/2025/employee_satisfaction_survey?viewport=pc&annual_ranking_type=2&page_type=scale)

離職防止・定着率向上ツール：https://it-trend.jp/award/2025/turnover_prevention?viewport=pc&annual_ranking_type=2&page_type=scale(https://it-trend.jp/award/2025/turnover_prevention?viewport=pc&annual_ranking_type=2&page_type=scale)

※企業規模別部門は、対象の企業規模別に合わせた製品・サービスのランキングとなります。

【急上昇部門】

目標管理システム：https://it-trend.jp/award/2025/target_management_system?viewport=pc&annual_ranking_type=24&page_type=rising(https://it-trend.jp/award/2025/target_management_system?viewport=pc&annual_ranking_type=24&page_type=rising)

1on1ツール：https://it-trend.jp/award/2025/1on1_tool?viewport=pc&annual_ranking_type=24&page_type=rising(https://it-trend.jp/award/2025/1on1_tool?viewport=pc&annual_ranking_type=24&page_type=rising)

※急上昇部門は、前期間から、資料請求が急激に増加した製品・サービスのランキングとなります。

▼タレントパレットのレビュー一覧はこちら▼

https://it-trend.jp/talent-management/6531/review

＜Talent Palette（タレントパレット）について＞

「タレントパレット（https://www.pa-consul.co.jp/talentpalette/）」は、株式会社プラスアルファ・コンサルティングが提供する、人事担当者が必要な機能をオールインワン型で搭載したタレントマネジメントシステムです。

人事情報、経歴、スキル、マインド（適性）、社員の希望や想い、日々のモチベーションやエンゲージメント、ヘルスケア（健康）などの多様な人材データを集約・分析し、勘や経験だけに頼らないデータに基づく意思決定を支援します。

具体的には、異動配置シミュレーションや研修を含む人材育成、テキストマイニングによる離職予兆の抽出、採用ミスマッチ防止、人的資本KPIのモニタリングなど、幅広い人事施策を高度化します。

また、7,200以上の機能を備えた拡張性は、多くの企業から評価されており、大手エンタープライズ・中堅企業売上シェアNo.1（*1）を獲得。導入法人数4,500社以上、継続率99.6％（2025年9月末時点）という豊富な実績を活かし、企業の持続的な成長に寄与します。

（タレントパレット導入企業様からのお声）

ITreviewの「タレントマネジメント」部門では、『開発スピードの速さ』や『機能性の自由度』の点で高い評価を受けています。

・様々な機能が充実していて、とても使いやすいです。人事情報を一括管理でき、充実した人材管理が可能となりました。個人の情報がダッシュボードで一画面で確認できてとても便利です。

・目標設定や考課等、幅広い人事制度を一括で管理、運用でき、ユーザーである従業員にとっても、デザインや直観的な操作性が優れている。

※出典：ITreview（2026年2月時点）ITreviewは、アイティクラウド株式会社運営が運営する法人向けSaaS・テクノロジーサービス・ハードウェアなどさまざまなIT製品・SaaSの比較検討ができる国内最大級のレビュープラットフォームです。

＜株式会社プラスアルファ・コンサルティングについて＞

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（https://www.pa-consul.co.jp/）は『あらゆる情報から付加価値を生み出し続ける、見える化プラットフォーム企業』として、2006年の設立以来、顧客の声や顧客データ/購買データ、人事情報のようなビッグデータを「見える化」し気づきを与える力を持つ、「テキストマイニング」や「データマイニング」などの技術を核としたクラウドソリューション事業を行っています。様々な情報を「見える化」することで、お客様のビジネスに＋α（プラスアルファ）の価値を創造するためのソフトウェアの開発・販売、コンサルティング、新規事業創出を行っています。