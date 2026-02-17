ユニファイジャパンが神奈川県松田町と包括連携協定を締結

株式会社ユニファイジャパン

株式会社ユニファイジャパン（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：寺田常徳）は、2026年2月16日、神奈川県松田町と、行政分野における包括的な連携協力を推進することを目的とした業務提携協定を締結いたしました。

本協定は、双方が有する知見・技術・ネットワークを活用し、地域社会の課題解決および住民福祉の向上を図ることを目的とするものです。

連携の背景

地方自治体を取り巻く環境は、少子高齢化、地域産業の活性化、環境対策、医療・福祉の高度化など、多様かつ複雑な課題に直面しています。これらの課題に対し、行政単独ではなく、民間企業や研究機関との連携による新たなアプローチが求められています。

ユニファイジャパンは、SDGsに関連する研究・技術・プロジェクトを世界へ発信し、社会実装につなげるデジタルプラットフォーム「UNIPLAT」を運営するとともに、先端技術を活用した社会課題解決型事業を展開してきました。

本協定は、こうした取り組みを地域社会に還元し、松田町とともに新たな地域共創モデルを構築する第一歩となります。

今後の展望

ユニファイジャパンは、本協定を契機に、行政・研究機関・企業・海外パートナーとの連携をさらに強化し、地域から世界へと広がる持続可能なモデルの構築を目指します。

松田町との協働を通じて、住民福祉の充実と地域の新たな価値創出に寄与してまいります。

株式会社ユニファイジャパンについて

株式会社ユニファイジャパンは、スイス連邦ツーク州に本社を置く Unify Platform AG の日本拠点として、UNIPLATの日本事務局運営および国内外における連携推進を担っています。

Unify Platform AGは、スイス連邦ツーク州政府の支援のもと、2019年12月に設立されました。世界中の研究者およびアントレプレナーが、経済状況や地理的環境に左右されることなく、公平・公正な研究および事業機会へアクセスできる社会の実現を目指し、デジタルプラットフォーム「UNIPLAT」を開発・運営しています。

株式会社ユニファイジャパンは、日本における窓口として、国内外の研究機関、企業、自治体との連携を推進し、UNIPLATを通じた国際共創の拡大に取り組んでいます。

本社：神奈川県川崎市

コーポレートサイト：https://unify21.com/

UNIPLATプラットフォーム：https://www.uniplat.social/