日本最大級のD2C カンファレンス「Why!? Direct.2026」にGROWTH VERSEが参加

株式会社GROWTH VERSE

株式会社GROWTH VERSE（本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博）は、2026年2月18日～20日に福岡で開催される日本最大級のD2C,EC合宿型カンファレンス「Why!? Direct. 2026」にランチスポンサーとして参加することをお知らせいたします。

また、会期2日目の2月19日には、執行役員CSO井上が「『点』の施策から『線』の体験へ。LTVを底上げし全体の売上を伸ばす『AIドリブンの成長法則』」と題して登壇いたします。

Why!? Direct. 2026について

日本最大のD2C・ダイレクトビジネスの祭典です。

名称：Why!? Direct. 2026

日時：2026年2月18日(水) 13:00～20日(金)12:00（2泊3日）

会場：カンファレンス：福岡アイランドシティフォーラム

主催：一般社団法人にっぽんD2C応援委員会

https://why-direct.com/

※本イベントはすでに参加申込が終了しております。

AIMSTARについて

「テクノロジー × プロフェッショナルで企業の潜在成長力を最大化する」をプロダクトパーパスに、企業における顧客のLTV最大化を実現するマーケティング AI Agentです。日本を代表する大手企業様をはじめ、様々なBtoC事業者様に対しての導入実績を有しております。

製品URL：https://aimstar.net

◆主な導入実績◆ （社名50音順、敬称略）

イトキン、ウィゴー、ヴェントゥーノ、エニグモ、オークローンマーケティング、クラブツーリズム、再春館製薬所、ジュピターショップチャンネル、ソフマップ、dinos、TBSグロウディア、ディーニーズ、東海東京証券、ベルーナ、三菱地所、ルミネ 等

会社概要

「 BUILDING AI to maximize Business Growth 」をミッションとして掲げ、データ×AIで企業の成長力を最大化するためのAI Agentを提供しています。マーケティング領域では「AIMSTAR」、小売領域では「ミセシル」および「Zero」、音声領域では「電話放送局」各サービスの開発・販売をしています。

会社名：株式会社GROWTH VERSE

代表者名：代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博

設立日：2021年６月

所在地：〒105-6238 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー38F

Tel：03-5956-3426

Fax：03-5956-3427

https://growth-verse.ai