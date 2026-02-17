WalkMe、AIネイティブのデジタル学習ソリューション「WalkMe Learning Arc」を発表

WalkMe株式会社

製品紹介動画はこちら :https://vimeo.com/1145501021?share=copy&fl=sv&fe=ci

デジタルアダプションプラットフォーム（DAP）のリーディングカンパニーであるWalkMe株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：野田 亮、以下 WalkMe）は、AIネイティブのデジタル学習ソリューション「WalkMe Learning Arc」を発表しました。デジタル変革が加速する一方で、多くの企業では人材育成や研修が業務スピードに追いつかず、学習と実務の分断が課題となっています。従来の研修やLMSは、業務とは切り離された環境で提供されることが多く、「必要なときに、必要な学びが届かない」という状況が常態化していました。

こうした課題に対し、WalkMe が発表した「WalkMe Learning Arc」は、学習を業務フローそのものに組み込む、AIネイティブなデジタル学習ソリューションです。従業員が日常的に使用する業務アプリケーション上で、文脈に応じた学習を提供することで、学習を“特別な時間”ではなく、“仕事の流れの一部”として定着させます。

無料ウェビナー申込 :https://events.walkme.com/learningarcJPAIが変える企業内教育。業務アプリに学習を組み込む次世代デジタルラーニングを実機デモで初公開。■ WalkMe Learning Arcとは

WalkMe Learning Arcは、「学ぶ場所」と「働く場所」を分断しない、新しい学習体験を実現するデジタル学習ソリューションです。従業員が日常業務で使用している業務アプリケーションの中に、必要なタイミングで必要な学習を自然に届けることで、学習を“特別な時間”ではなく、“仕事の一部”として定着させることを目的としています。

多くの企業では、研修やeラーニング、LMS（学習管理システム）が業務とは切り離された形で提供されてきました。その結果、「学んだが使われない」「現場で思い出せない」「スキルが定着しない」といった課題が慢性化しています。

WalkMe Learning Arcは、この課題に対し、 「業務フローの中で、必要な瞬間に学ぶ」というアプローチで応えます。業務を進めるその場で学習が提供されるため、知識がすぐに行動につながり、スキル定着と生産性向上を同時に実現します。

■ Webinar開催のご案内

WalkMeでは、AIネイティブのデジタルラーニングソリューション「WalkMe Learning Arc」について、2026年3月25日（水）にWebinarを開催予定です。

本Webinarでは、従業員が日常的に利用する業務アプリケーション（SAP S/4HANA、Salesforce、ServiceNowなど）の中に学習プロセスを直接組み込む「In-app Learning」のコンセプトを紹介するとともに、Learning Arcの実機デモを初公開します。

AIを活用したコンテンツ作成の自動化や、業務の流れの中で継続的にスキル定着を支援する仕組みを、実際の業務シナリオに沿ってご紹介する予定です。

無料ウェビナー申込 :https://events.walkme.com/learningarcJP＜2026/03/25（水）16:00-17:00＞Learning Arcの実機デモで、教材作成と定着化を“数分”に変えるAI活用を紹介。

なお、「WalkMe Learning Arc」は、米国を拠点とするビジネスリーダー主導の評価機関 Business Intelligence Group が主催する国際的なアワード「2026 BIG Innovation Awards」において、AIを実務レベルで機能させるプラットフォームとして高い評価を受けました。

＜主な機能と特徴＞

AIを活用したコンテンツ作成: PDF、動画、テキストなどの既存資料をアップロードするだけで、AIが構造化された学習コース、クイズ、シミュレーションを瞬時に生成します。

コンテキストに応じた配信: ユーザーの属性や操作状況（コンテキスト）を理解し、必要なタイミングで必要な学習コンテンツをアプリケーション上にポップアップ等で提示します。

継続的なスキル定着: 一過性のトレーニングで終わらせず、業務中のつまずきや確認が必要な場面で繰り返し学習機会を提供し、スキルの定着（リテンション）を高めます。

▶︎WalkMe Learning Arc製品情報

製品ページ: https://www.walkme.com/digital-learning/

デモリクエスト: https://www.walkme.com/digital-learning/demo/

Fall '25リリース情報: https://support.walkme.com/knowledge-base/fall-25-product-release/

WalkMe 会社概要

SAPの一員であるWalkMeは、世界をリードするデジタルアダプションプラットフォーム（DAP）を開発した先駆者であり、企業があらゆるアプリケーションやシステムにおける技術的変化を乗り越える手助けをしています。10年以上の経験を活かし、WalkMeのプラットフォームは生成AIを統合し、積極的でアクセス可能かつ実行可能なインサイトを提供します。私たちのコンテキストに基づくソリューションは、ユーザーがどんなワークフローでもスムーズに進めるようガイドし、デジタルフリクションを特定・解決して、すべての部門における重要な業務プロセスの円滑な実行を確実にします。旭化成、荏原製作所、富士通、アメリカ国防総省などのグローバルリーダーから信頼されるWalkMeは、企業がソフトウェア投資のROIを最大化し、人中心のデジタルトランスフォーメーションを推進する力を与えます。

お客様事例はこちら。https://www.walkme.com/jp/customer-stories/

詳細はウェブ、SNSをご覧ください。

