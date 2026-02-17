オムロンがVARIETASの「AI面接官」を導入

株式会社VARIETAS

株式会社VARIETAS（読み方：「バリエタス」）は、同社が開発・提供する「AI面接官」が、オムロン株式会社（以下、オムロン）における採用面接に導入されたことをお知らせいたします。

オムロンが掲げる新長期ビジョン「SF2030」の実現に向け、事業を通じて社会価値を創出していく原動力は社員一人ひとりであるという考えのもと、本取り組みでは、候補者の「志」や価値観、主体的に学び成長し続ける姿勢に、より深く向き合う面接プロセスを目指します。

「AI面接官」プロダクトサイト：https://ai-interview.online

お問い合わせ先：support@varietas.co.jp

導入の背景

社会課題の解決に向けて、これからの企業と個人の関係はより対等になり、会社と社員が「選び・選ばれ」、共鳴しながらともに成長し続けることが重要になっています。オムロンはこの前提のもと、多様な強みを持つ人財が組織の枠を超えてつながり、情熱と能力を解放し合うことでイノベーションを生み出す組織を目指しています。

一方、採用の現場では候補者の経験・背景が一層多様化し、限られた面接時間の中で「何を、どの観点で、どこまで深掘るか」を揃えながら、候補者一人ひとりの強みや可能性を丁寧に理解することが難しくなっています。

こうした課題に対しオムロンは、面接を自動化するのではなく、候補者理解の質を高めるための「対話の型」と「観点の一貫性」を整える手段として、VARIETASの「AI面接官」を導入しました。本導入により、候補者が自身の言葉で「志」や意思決定の軸を語れる機会を拡げ、面接官が本来向き合うべき対話により集中できる環境づくりをVARIETASはサポートします。

オムロン様からのコメント

オムロン株式会社

グローバル人財総務本部 人財開発部 リクルーティングセンタ

センタ長 新村輔

オムロンは多彩な事業を通して社会的課題を解決しています。その原動力はまぎれもなく社員一人ひとりです。様々な個性を持った社員がその個性をぶつけ合い、共に成長し続けることで顧客や社会に提供する価値を最大化し続ける。そんな企業でありたいと考えています。採用を通して新たに仲間に加わっていただく方には、本質的な対話を通してお互いを理解し合い、共に選び合った状態でご入社いただきたいと思います。

今回導入したAI面接官は、人に代わって採否を判断するものではありません。面接で大切にしたい観点を整理し、候補者一人ひとりの個性を構造化して受け止めることで、対話の質と納得感を高めるための仕組みです。多様な人財の情熱と能力を解放し合い、知的多様性を力に変えていく-その第一歩として、採用の体験とプロセスを進化させていきます。

今後の展望

VARIETASは「AI面接官」を単なる効率化ツールではなく、候補者理解を深め、入社後の活躍につながる採用基盤として進化させてまいります。今後も、人と企業が“よりよい社会をつくる”という目的に向かって選び合い、ともに成長していく社会の実現に貢献します。

「AI面接官」提供会社 概要

VARIETASは「AI面接官」に加え、採用後のオンボーディングや定着・活躍支援までを見据え、人と組織の意思決定を支える仕組みづくりを推進してまいります。

会社名：株式会社VARIETAS（バリエタス）

サービスサイト：https://ai-interview.online

会社HP：https://varietas.co.jp