Polaris.AI株式会社、株式会社スコープと「AI売場診断サービス」を共同開発

Polaris.AI株式会社（本社：東京都文京区、以下「Polaris.AI」）は、株式会社スコープ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 繁、以下「スコープ」）と共同で、AIを活用した「AI売場診断サービス」を開発いたしました。

本サービスのベータ版は、2026年3月3日より東京ビッグサイトで開催される「リテールテックJAPAN 2026」のスコープ様ブースにて初公開予定です。

■本プロジェクトについて

小売業界では、売場の良し悪しが担当者の経験やセンスに依存し、判断基準が属人化しやすいという課題があります。その結果、店舗ごとの品質ばらつき、改善の再現性不足、育成コストの増大が起きやすくなります。

本プロジェクトでは、スコープ様が30年以上にわたり蓄積してきた「売れる売場づくり」のノウハウを、最新の画像AI技術を用いて、“誰でも一定品質で使える診断”としてシステム化しました。

熟練コンサルタントの暗黙知を言語化・構造化し、AIが再現可能な形に落とし込むことで、誰でも一定品質の売場診断を受けられるサービスを実現しています。

■Polaris.AIの技術的貢献

本サービスの開発において、Polaris.AIは以下の技術領域を担当しました。

1. 要件定義・技術選定

スコープ様の「売場診断をAIで実現したい」というビジョンに対し、実現可能性の検証から最適な技術スタックの選定を支援。最新のモデル群を比較検証し、推論速度・運用コスト・診断精度を最適化したシステムアーキテクチャを設計しました。

2. 開発ロードマップの策定

リテールテックJAPAN 2026での出展を見据え、ベータ版リリースから正式版までの開発計画を策定。段階的な機能拡充と品質向上のマイルストーンを明確化し、プロジェクト全体の進行を管理しました。

3. 専門知識のAI実装

スコープ様の熟練コンサルタントへのヒアリングを重ね、30年分の売場づくりノウハウを構造化。視認性・ブランド整合性・マーケティング効果など、複数の評価軸で診断・提案できるAIシステムを構築しました。

4. システム実装・UI/UX設計

スマートフォンで売場を撮影するだけで診断が完了するシンプルなユーザー体験を設計。単なるスコアリングに留まらず、現場で即実行可能な具体的改善アクションを提案する仕組みを実装しました。

■サービス概要

サービス名：AI売場診断サービス（ベータ版）

主な機能：視認性・可読性診断、デザイン・ブランド整合性評価、具体的改善提案

正式リリース予定：2026年秋以降

■今後の展望

Polaris.AIは、本プロジェクトで培ったノウハウを活かし、小売業界に限らず、”暗黙知のシステム化”が求められる様々な領域へのAIソリューション展開を進めてまいります。

また、スコープ様とは本サービスの正式リリースに向けた機能拡充を継続し、診断結果からPOP制作・棚割提案までをワンストップで行う「店舗販促のトータルソリューション」への進化を目指します。

■株式会社スコープについて

代表取締役社長：横山 繁

設立：1989年4月1日

所在地：東京都千代田区富士見2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム28階

事業内容：総合企画事業（店舗販促の企画・制作・運営）

企業サイト：https://www.scope-inc.co.jp/

■Polaris.AI株式会社について

Polaris.AIは、松尾研スタートアップとして、「AI時代の羅針盤（Polaris）になる」というビジョンを掲げ、企業のAI活用を支援しています。外資系戦略コンサルティングファーム出身者や国内外の大手IT企業出身のエンジニアで構成しており、主に以下のサービスを提供しています。

・オーダーメイドAI開発：企業特有の課題に対応したカスタムAIソリューションの開発

・AI導入・活用コンサルティング：AI戦略立案から実装支援まで伴走

・AI研究開発支援 / 共同研究：最先端のAI技術に関する研究開発パートナーとしてご支援

当社は、最先端のAI技術とビジネス知見をもとに、単にAIソリューションを提供するだけでなく、企業の本質的な課題解決と新たな価値創造を実現しています。

