【猫のトイレ臭、気になっていませんか？】「ブルーデオS にゃんこモデル」がLovelyにゃんフェスタ（東京ビッグサイト）に出展

株式会社フジコー

株式会社フジコー（本社：福岡県北九州市）は、2026年2月21日（土）・22日（日）に東京ビッグサイトで開催される猫好きのためのリアルイベント「Lovelyにゃんフェスタ」に、猫想いの脱臭除菌機「ブルーデオS にゃんこモデル」を出展いたします。

2月22日は「猫の日」。猫と暮らす空気を見直すきっかけとして、ぜひ会場でご体感ください。

■ 猫のトイレ臭、気になっていませんか？

南２ホール／ブース【11】

猫と暮らすご家庭で意外と多いお悩みが「トイレのニオイ」。

アンモニア臭やこもった空気は、自分では慣れてしまいがち。

でも来客時に、ふと気になることはありませんか？

「ブルーデオS にゃんこモデル」は、ニオイの原因物質を本体内部に取り込み、活性炭フィルターと光触媒フィルターで脱臭・除菌する方式を採用。

オゾンや次亜塩素酸などの成分を空間に放出しない設計で、猫との暮らしに配慮しています。

※本製品は医療機器ではありません。

※すべての臭気・有害因子に効果を保証するものではありません。

■ 会場で体感できる3つのコンテンツ

１. 脱臭デモ体感コーナー

実際にニオイの変化をご体感いただけます。

「本当に違うの？」を、その場で確かめてください。

２. フォトスペース

わが子と一緒に撮影できるフォトスペースをご用意。

チェキ写真をその場でプレゼントします。

３. 限定“踊るにゃんこシール”プレゼント

フジコーブースにお越しいただいた方に、スマホに貼れるかわいい「踊るにゃんこシール」（全6種）をプレゼント。

当日は混雑が予想されます。ブース【11】を目印にお越しください。

■ 出展概要

イベント名：Lovelyにゃんフェスタ in 東京2026

会場：東京ビッグサイト 南2ホール

日時：

2026年2月21日（土）10:00～17:00

2026年2月22日（日）10:00～17:00

（入場はそれぞれ16:00まで）

ブース番号：11

※入場方法等は公式サイトをご確認ください。

https://lovelynyanfesta.jp/

■ 「ブルーデオS にゃんこモデル」について

・ブースでは製品の説明も行っています。

・製品特設サイト：https://massc.jp/lp/lp_s311c

・北九州市ふるさと納税の返礼品にも選ばれている製品です。

・現在、無料お試しキャンペーンも実施中。詳しくは下記サイトへ

https://massc.jp/blog/news/bluedeo_s_nyankomodel_trybuy.html

■ 猫と暮らす空気を、やさしく。

2月22日、猫の日。

その前日と当日、東京ビッグサイトでお待ちしています。

ぜひ会場ブース【11】へお立ち寄りください。

■ 会社概要（簡略）

会社名：株式会社フジコー

本社：福岡県北九州市

事業内容：光触媒製品、鉄鋼製品の製造・販売ほか

コーポレートサイト：https://www.kfjc.co.jp/

各種URL

・製品説明動画：https://www.youtube.com/watch?v=xM7BzsgSobE

・30秒CM：https://www.youtube.com/watch?v=_5mqQVW7DkM

・Instagram：https://www.instagram.com/bluedeo_fujico

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/massc_official