【猫のトイレ臭、気になっていませんか？】「ブルーデオS にゃんこモデル」がLovelyにゃんフェスタ（東京ビッグサイト）に出展
株式会社フジコー（本社：福岡県北九州市）は、2026年2月21日（土）・22日（日）に東京ビッグサイトで開催される猫好きのためのリアルイベント「Lovelyにゃんフェスタ」に、猫想いの脱臭除菌機「ブルーデオS にゃんこモデル」を出展いたします。
2月22日は「猫の日」。猫と暮らす空気を見直すきっかけとして、ぜひ会場でご体感ください。
南２ホール／ブース【11】
■ 猫のトイレ臭、気になっていませんか？
猫と暮らすご家庭で意外と多いお悩みが「トイレのニオイ」。
アンモニア臭やこもった空気は、自分では慣れてしまいがち。
でも来客時に、ふと気になることはありませんか？
「ブルーデオS にゃんこモデル」は、ニオイの原因物質を本体内部に取り込み、活性炭フィルターと光触媒フィルターで脱臭・除菌する方式を採用。
オゾンや次亜塩素酸などの成分を空間に放出しない設計で、猫との暮らしに配慮しています。
※本製品は医療機器ではありません。
※すべての臭気・有害因子に効果を保証するものではありません。
■ 会場で体感できる3つのコンテンツ
１. 脱臭デモ体感コーナー
実際にニオイの変化をご体感いただけます。
「本当に違うの？」を、その場で確かめてください。
２. フォトスペース
わが子と一緒に撮影できるフォトスペースをご用意。
チェキ写真をその場でプレゼントします。
３. 限定“踊るにゃんこシール”プレゼント
フジコーブースにお越しいただいた方に、スマホに貼れるかわいい「踊るにゃんこシール」（全6種）をプレゼント。
当日は混雑が予想されます。ブース【11】を目印にお越しください。
■ 出展概要
イベント名：Lovelyにゃんフェスタ in 東京2026
会場：東京ビッグサイト 南2ホール
日時：
2026年2月21日（土）10:00～17:00
2026年2月22日（日）10:00～17:00
（入場はそれぞれ16:00まで）
ブース番号：11
※入場方法等は公式サイトをご確認ください。
https://lovelynyanfesta.jp/
■ 「ブルーデオS にゃんこモデル」について
・ブースでは製品の説明も行っています。
・製品特設サイト：https://massc.jp/lp/lp_s311c
・北九州市ふるさと納税の返礼品にも選ばれている製品です。
・現在、無料お試しキャンペーンも実施中。詳しくは下記サイトへ
https://massc.jp/blog/news/bluedeo_s_nyankomodel_trybuy.html
■ 猫と暮らす空気を、やさしく。
2月22日、猫の日。
その前日と当日、東京ビッグサイトでお待ちしています。
ぜひ会場ブース【11】へお立ち寄りください。
■ 会社概要（簡略）
会社名：株式会社フジコー
本社：福岡県北九州市
事業内容：光触媒製品、鉄鋼製品の製造・販売ほか
コーポレートサイト：https://www.kfjc.co.jp/
各種URL
・製品説明動画：https://www.youtube.com/watch?v=xM7BzsgSobE
・30秒CM：https://www.youtube.com/watch?v=_5mqQVW7DkM
・Instagram：https://www.instagram.com/bluedeo_fujico
・X（旧Twitter）：https://twitter.com/massc_official