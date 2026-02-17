SecureNavi株式会社 、統合型アクセラレータープログラム「TRIBUS 2025」成果発表会で推しスタートアップ賞・ユニッジ賞を受賞

SecureNavi株式会社

情報セキュリティ認証や規制、ガイドラインへの準拠、規程の整備・運用、監査や審査などの「文系のセキュリティ」領域をDXするSecureNavi株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：井崎 友博）は、株式会社リコー（社長執行役員：大山 晃）主催の統合型アクセラレータープログラム「TRIBUS 2025」の成果発表会「TRIBUS Investors Day」（2026年2月2日開催）において、「推しスタートアップ賞」および「ユニッジ賞」を受賞したことをお知らせいたします。

本受賞は、当社が提案した「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度（SCS評価制度）」に対応する新サービスおよびリコージャパン株式会社（以下、リコージャパン）との協業案が高く評価されたものです。

受賞の概要

株式会社リコーが主催する「TRIBUS 2025」は、今回で7期目を迎える社内外統合型のアクセラレータープログラムです。過去最多となる社外からの255件の応募の中から、当社は統合ピッチを通過し、成果発表会「TRIBUS Investors Day」に登壇しました。

発表会では、経済産業省が導入を目指す「SCS評価制度」に対応した、中小企業のセキュリティ課題を解決するソリューション「StarQuest（仮称）」の構想と、リコージャパンとの協業による事業展開についてプレゼンテーションを行いました。その結果、リコーグループの視聴者および会場の支持を最も集めた企業に贈られる「推しスタートアップ賞」と、社外審査員を務める株式会社ユニッジによる審査員特別賞「ユニッジ賞」の2つの賞を受賞いたしました。

「TRIBUS 2025」とは

「TRIBUS（トライバス）」は、リコーグループ社員と社外のスタートアップ企業が共に成長し、事業共創を目指すアクセラレータープログラムです。本年度は「出会いが変える未来の選択肢」をテーマに掲げ、リコーのリソースを活用しながら、革新的な事業の創出に取り組んでいます。

https://accelerator.ricoh/

社内外統合型アクセラレータープログラム「TRIBUS 2025」の成果発表会を開催

https://jp.ricoh.com/release/2026/0203_3

代表取締役CEO 井崎 友博 コメント

リコーグループの皆様、そして会場の皆様に当社の取り組みをご評価いただき、このような素晴らしい賞をいただけたことを大変光栄に思います。私たちは「文系のセキュリティ」領域のDXを通じて、日本中の企業のセキュリティ向上に取り組んでまいりました。今回の「TRIBUS 2025」への参加を通じて、リコーグループが掲げる「“はたらく”に歓びを」という理念に深く共感するとともに、リコージャパン様という強力なパートナーと出会えたことは、当社にとって大きな財産です。この受賞を弾みに、日本中の企業のセキュリティ向上に貢献できるよう、事業を加速させてまいります。

今後の展望：リコージャパンとの協業について

本プログラムでの成果を受け、SecureNaviとリコージャパンは協業を開始いたします。 SecureNaviが持つ「セキュリティ向上を実現するDX推進力」と、リコージャパンが持つ幅広い知見を連携させ、シナジーの創出を目指します。具体的には、リコージャパン内複数部署との意見交換、今後のプロダクト開発に向けたアクションプラン策定、リコージャパンでの取り扱い開始に向けた検討を進めてまいります。

SecureNavi株式会社 会社概要

◼︎会社概要

会社名：SecureNavi株式会社

代表者：代表取締役CEO 井崎 友博

設立：2020年1月

所在地：〒108-6022 東京都港区港南二丁目15番1号品川インターシティA棟22階SPROUND内

コーポレートサイト：https://secure-navi-inc.jp/

◼︎提供サービス

ISMS・Pマークオートメーションツール「SecureNavi」 https://secure-navi.jp/

あらゆるセキュリティ規制対応の自動化・効率化プラットフォーム「Fit&Gap」https://fitgap.jp/fg

2線部門のためのセキュリティリスク評価クラウド「2線の匠クラウド」https://fitgap.jp/audit

セキュリティチェックシート自動対応ツール「SecureLight」https://secure-navi.jp/securelight

◼︎採用情報

SecureNaviでは今後の事業拡大も視野に入れ、新しい仲間を募集しています。

採用職種など、詳細については下記リンクからご確認ください。

https://www.notion.so/SecureNavi-390219b6938747e4a02cfeff15919e1d