【40周年を迎えるトレビーノ(R)】水と暮らしに寄り添う「水の環（わ）プロジェクト」を始動！第一弾は、1年間カートリッジ購入なしで使える「PT307SLV プラス1セット」を限定発売

東レ株式会社

東レ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：大矢 光雄）の家庭用浄水器「トレビーノ(R)」は、1986年の発売開始以来、2026年で40周年という大きな節目を迎えます。今年は40周年の特別な1年として、「水の環（わ）プロジェクト」を開始します。お客様への日頃のご愛顧に対する感謝と、これからも皆様の生活に寄り添い、水が持つ本来のおいしさを追求していく決意を込め、様々な取り組みを展開します。

第一弾として、6ヵ月間使用可能な長寿命カートリッジを搭載したポット型浄水器「PT307SLV」に、カートリッジをもう1個追加した特別セット「PT307SLV プラス1セット」を、2月上旬から数量限定で販売を開始しました。このセットなら1年間カートリッジを追加購入する必要はありません。

水と暮らしに寄り添う

「水の環（わ）プロジェクト」をスタート

おかげさまでトレビーノ(R)は今年で40周年を迎えます。私たちは、素材の力を活かした技術と、社会のニーズを捉えた視点で、水が持つ本来のおいしさを追求してまいりました。

これからもお客様に寄り添いながら、いつでも、どこでも、いつまでも、水を安心して飲むことができる毎日を日本各地から世界中のご家庭までお届けしてまいります。

昨今は物価高騰や水質問題といった社会課題が注目されています。本プロジェクトでは、私たちの生活に欠かせない水をより安心してお使いいただけるよう、お客様の声にお応えする新商品のほか、特設サイトの開設や日本全国における意識調査、抽選キャンペーンなど様々な取り組みを予定しております。

【第一弾】1年間カートリッジ追加購入なしで使えるポット型浄水器セットを数量限定発売

トレビーノ(R)ポット型浄水器の中で最も長持ちする6ヵ月寿命のカートリッジ「PTC.SLV」を搭載した「PT307SLV」に、カートリッジがもう1個（計2個）付いた40周年特別セットを、数量限定で発売いたします。

PT307SLVは、東レ独自のろ過システムで、長寿命と高い除去能力、スピード浄水を実現した商品で、昨年の発売から多くのお客様にご好評いただいております。

家事や仕事に忙しく過ごされる方が多い中、半年間交換不要の「長寿命カートリッジ」には高い関心が寄せられるとともに、実際にお使いいただいたお客様からは、すばやく浄水しすぐに使える「スピード浄水」が便利という感想を多数いただいています。また、JIS16項目に加え、PFASの一種であるPFOS及びPFOAも除去可能なので※1、安心しておいしい水をお使いいただけます。

※1 浄水器協会自主規格JWPAS B.210浄水器の除去性能試験方法に関する規格基準に基づく試験を実施し、80%以上除去できることを確認済み。PFASとは、炭素とフッ素の結合をもつ有機化合物で、ペルフルオロアルキル化合物またはポリフルオロアルキル化合物の総称です。

商品ページ（PT307SLV）：https://www.torayvino.com/product/pt/pt307SLV/

商品ページ（PTC.SLV）：https://www.torayvino.com/cartridge/pt/ptcslv/

商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6853/table/40_1_6ab794f0e6455b82db28010ea4c46a32.jpg?v=202602170151 ]

※2 水質・水温や季節、地域、注ぎ方などの使用状況により、ろ過に時間がかかったり、早まったりする場合があります。4960685 898926

※3 1日3L使用の場合。

トレビーノ(R)について

「トレビーノ(R)」は東レ株式会社の家庭用浄水器ブランドです。ポット型浄水器のほか、蛇口直結型浄水器やアンダーシンク型浄水器「トレビーノ(R)ブランチ」、浄水シャワー「トレシャワー(R)」を展開しています。

トレビーノ(R)は1986年より販売を開始し、今年40周年を迎えます。これからも、ご家庭においしく・安心な水をお届けできる浄水器の開発に努めてまいります。

トレビーノ(R) ブランドサイト：https://www.torayvino.com/

トレビーノ(R) 公式Instagram：https://www.instagram.com/toray_vino/

消費者の方のお問い合わせ先

トレビーノ サービスセンター 0120-32-4192

月～金（祝祭日、弊社休業日を除く）10:00～12:00・13:00～17:00