「EOS R5 Mark II」などを対象に最大5万円をキャッシュバックする「キヤノン 春のキャッシュバック2026」を開催

キヤノンマーケティングジャパン株式会社（代表取締役社長：足立正親 以下キヤノンMJ）は、ミラーレスカメラ・RFレンズ・デジタルシネマカメラ・レンズ一体型カメラ・レーザー距離計・コンパクトフォトプリンターを対象に、最大5万円をキャッシュバック(※1)する「キヤノン 春のキャッシュバック2026」を2026年2月20日（金）より実施します。

また、ミラーレスカメラ・デジタルシネマカメラとレンズの同時購入でレンズのキャッシュバック金額を増額、対象のカメラまたはレンズと対象のアクセサリーの同時購入でキャッシュバック金額を増額(※2)します。



※1 銀行口座への振り込みによるキャッシュバックとなります。

※2 同時購入の増額対象アイテムは最大3点まで。同一アイテムは1点のみ対象です。

キヤノン 春のキャッシュバック2026

対象購入期間：2026年2月20日（金）～2026年5月7日（木）

応募締切：2026年5月21日（木）※当日消印有効

キャンペーンURL：canon.jp/camera-cp

（https://personal.canon.jp/product/campaign/camera-spring2026）

キャンペーン内容：期間中に対象商品を購入し応募した方全員(※1)にキャッシュバック(※2)

※1 本キャンペーンへの応募は、お一人様につき各機種の対象商品（キットや色違いの商品を含む）いずれか1台限りです。

※2 銀行振り込みによる

＜対象商品とキャッシュバック金額＞

ミラーレスカメラ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/13943/table/1377_1_ae11bbcf210d3ec21fa9362a9e75dbf7.jpg?v=202602170151 ]

※3 ブラック・ホワイト、どちらのカラーも対象です。

RFレンズ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/13943/table/1377_2_998546fe2ed364f9fd86c1596ac9fe8c.jpg?v=202602170151 ]

※4 単体でご購入いただいたレンズが対象です。キット同梱のレンズは対象外です。

デジタルシネマカメラ

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/13943/table/1377_3_a64eea51cdc1d5438eafda6071a68007.jpg?v=202602170151 ]

レンズ一体型カメラ

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/13943/table/1377_4_27bae9241c10b896b95afac497d2f0db.jpg?v=202602170151 ]

※5 PowerShot V10はブラック・シルバー・ホワイトいずれのカラーも対象です。

コンパクトフォトプリンター

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/13943/table/1377_5_45ec8551eec21aae9509dc7d88bef346.jpg?v=202602170151 ]

※6 SELPHY CP1500はホワイト・ピンクどちらのカラーも対象です。

※7 SELPHY QX20はホワイト・グレーどちらのカラーも対象です。

アクセサリー

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/13943/table/1377_6_40a356a34a4904483c2f35738be74e38.jpg?v=202602170151 ]

※8 アクセサリーはカメラまたはレンズと同時購入の場合にキャッシュバック金額が増額となります。単品でのキャッシュバックはありません。

＜お問い合わせ先＞

キヤノン 春のキャッシュバック2026 事務局

お問い合わせ受付期間：2026年2月20日（金）～2026年9月25日（金）9:00-17:00 （土・日・祝日を除く平日のみ対応）

https://canon.jp/support/contact/campaign/camera-spring2026