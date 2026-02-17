Insta360、アンドパッドと協業開始

Insta360 Japan株式会社

Arashi Vision社(本社：深セン、以下Insta360)は、クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」を運営する株式会社アンドパッド（本社：東京都港区、以下アンドパッド）と協業を開始しました。

本協業により、アンドパッドが提供する遠隔での円滑な現場管理やコミュニケーションを推進するプラットフォーム「ANDPAD遠隔臨場」とInsta360の360度全景カメラが連携し、建設業界における遠隔での現場管理やコミュニケーションの効率化、品質向上を支援します。

背景

建設業界では、深刻な人手不足への対応や生産性向上を背景に、現場に赴かずにカメラや映像機器を活用して遠隔地から現場状況を確認する「遠隔臨場」の活用が拡大しています。

Insta360は、360度全景カメラ市場でトップシェア（※1）を誇る業界のリーディングカンパニーとして、誰でも簡単に扱える高精細な360度撮影ソリューションを提供してきました。最大8Kの高精細映像表現や、低照度環境でも安定した撮影性能、撮影後に自由なアングルで確認・編集できる特長から、近年では建設・不動産分野における活用も広がっています。

今回、「ANDPAD遠隔臨場」とInsta360製品が連携することで、より多様な現場環境や施工シーンに対応した遠隔管理を可能にし、建設DXの推進に貢献します。

※1 「BCNランキング」 2025年8月～10月の360度全景カメラ市場(https://www.bcnretail.com/market/detail/20251218_582687.html)

特徴

本連携により、Insta360製品で撮影した360度画像を「ANDPAD遠隔臨場」上でシームレスに管理・活用することが可能になります。遠隔からでも現場の状況を直感的に把握でき、迅速かつ的確な判断を支援します。

360度画像の一元管理

- Insta360で撮影した360度画像をANDPADの各現場情報と紐付けて管理- 既存のANDPADアカウントで関係者全員が閲覧可能- 図面に紐付いた360度ビューワーにより、時系列での施工履歴確認が可能- 案件を横断して複数現場の状況を一覧で確認可能

クイック共有による円滑な情報共有

- 「クイック共有URL」機能により、撮影した360度画像を施主や関係者と簡単に共有- 遠隔での合意形成や顧客満足度の向上に貢献

高精細・高信頼な撮影性能

- 最大8Kの高精細映像により、配線や施工状態をズームアップして確認可能- 電気が通る前の薄暗い屋内や夕方の現場など、低照度環境にも対応■ 対象製品(※2)

推奨モデル： Insta360 X5、Insta360 X3

対応製品に関して、アンドパッドからも取次販売を行う予定です。



※2 Insta360 X2 (one X2)についても動作確認済みです。Insta360 X4、Insta360 X4 Airについては順次対応予定です。ご利用環境やモデルにより、対応状況が異なります。 詳細な仕様や最新の対応状況については、お問い合わせください。



Insta360は今後も、業界を代表するパートナー企業との連携を通じて、360度全景映像を活用した業務ワークフローの高度化を支援し、建設業界をはじめとする法人分野におけるDX推進に貢献してまいります。

「ANDPAD」について

「ANDPAD」は現場の効率化から経営改善まで一元管理できるシェアNo.1(※)クラウド型建設プロジェクト管理サービスです。2016年に提供を開始し、直感的で使いやすさにこだわった開発と導入・活用への徹底したサポートで、利用社数23.3万社、ユーザー数68.4万人を超えています。

国土交通省のNETIS (新技術情報提供システム) では「令和６年度推奨技術」に選定されています。

詳細：https://andpad.jp/

※『建設業マネジメントクラウドサービス市場の動向とベンダシェア（ミックITリポート2025年12月号）』（デロイト トーマツ ミック経済研究所調べ）

「Insta360」について

Insta360 は 2015 年に設立された、 高解像度かつ没入感のある 360 度映像・写真の分野で世界シェアNo.1を誇る、業界のリーディングカンパニーです。Insta360 Enterpriseは、その中でも法人向けに特化した事業部門として、建設、不動産、観光、測量、ロボティクス、メディア、エンターテインメント、教育など、様々な業界に向けてプロフェッショナル仕様の360度カメラソリューションを提供しています。 業界を代表するパートナー企業と連携しながら、 先進的な撮影技術を実際の業務ワークフローへと組み込むことで、 世界 100か国以上、20を超える業界の変革を支援しています。

Insta360 Webサイト：http://www.insta360.com/

Insta360 Enterprise Webサイト：https://www.insta360.com/jp/enterprise

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/insta360japan

公式ブログ：https://www.insta360.com/blog-jp

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/insta360

Email：enterprise@insta360.com