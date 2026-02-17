カメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+2026」サイトロンジャパン特設ページを公開

株式会社サイトロンジャパン

株式会社サイトロンジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役：渡邉晃）は、カメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+2026」会場イベント・オンラインイベントに出展します。本日、オンラインイベントの特設ページを公開したことをお知らせします。

特設ページでは、注目製品やセミナー・トークショーの詳細をご覧いただけます。

CP+2026 サイトロンジャパン特設ページ

https://www.sightron.co.jp/cpplus2026.html

会場イベントでは、オンラインでご紹介できなかった製品も多数ご用意しております。

また、サイトロンジャパンブース内で開催されるセミナー・トークショーは、オンライン配信でもご視聴いただけます。人気写真家や天文家、劇作家・演出家や映像監督などをお招きし、多彩なラインナップをお届けします。今回は、スポンサーラジオ番組「根本宗子のひみつのオペラグラス」とのコラボレーション企画として、トークショーの公開収録も実施。

ぜひ、数々のスペシャルな講演をお楽しみください！

スタッフ一同、皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

開催概要

CP+（シーピープラス）2026

https://www.cpplus.jp/

会期：2026年2月26日（木）～ 3月1日（日）

開場時間 10:00～18:00 （最終日のみ17:00まで）

※2月26日（木）のみ、12:00まではプレス・VIP招待者・クイックパスの入場時間帯となります。

会場：パシフィコ横浜

サイトロンジャパン/LAOWAブース番号：４８

特設ページ▼

https://www.sightron.co.jp/cpplus2026.html

サイトロンジャパン presents 根本宗子のひみつのオペラグラス

月刊「根本宗子」主宰、劇作家・演出家の根本宗子が、演劇にかかわるスタッフをゲストに、意外と知らなかった仕事内容や演劇との出会いなど、普段は聞けないディープなお話をこっそりお届け。これを聞けば「舞台の見え方がグッと広がる！」そんなオペラグラスのような番組です！この番組をリスナーと演劇の新たな出会いにしたい、 演劇界をさらに盛り上げるきっかけにしたい、そんな心意気でお送りします！！

番組ページ▼

https://audee.jp/program/show/100000508

株式会社サイトロンジャパン

1961年に双眼鏡などの光学製品を扱う専門商社として創業しました。現在は、双眼鏡や天体望遠鏡、フィルターなどの光学機器の製造・販売に加え、海外製交換レンズブランドや、世界トップクラスの天体望遠鏡メーカーの日本国内総代理業務も手がけています。また、企業や自治体が主催する星空観望会やイベントへの協力も行っています。



https://www.sightron.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社サイトロンジャパン

お客様相談室 TEL:03-6908-3116