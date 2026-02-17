福祉有償運送の人手不足と月末業務を軽くする。監査対応を前提にした運行管理システム「FUKUSO」実証導入パートナー募集

アプキー合同会社福祉有償運送の制度運用を支える、FUKUSOの全体像（利用者・ドライバー・管理・監査まで）

2026年2月16日

アプキー合同会社

アプキー合同会社（本社：東京都中央区、代表：中村淳之介）は、福祉有償運送の現場が抱える「人手不足」「月末業務の負担」「監査・制度準拠」の課題に対し、運行記録から月末集計、請求書・明細、計算の根拠がわかる資料までを一元化する運行管理システム 「FUKUSO（フクソウ）」 の提供に向け、**実証導入パートナー（PoC）** を募集します。

● 背景：人が増えないのに、月末と監査準備は減らない

福祉有償運送の現場で起きがちな課題（人手不足／属人化／監査不安／Excel限界 など）

福祉有償運送は、日々の運行に加えて、月末の集計、書類づくり、行政提出の準備、監査・立入確認への備えが必要です。ところが現場では人手を増やしにくく、紙やExcel中心の運用は、転記・確認・整合性担保の手間がかさみ、担当者の負担が集中しやすい状況があります。

近年、担い手不足が深刻化する中で、限られた人員でも制度を守りながら運行・事務を回す体制づくりが重要になっています。

FUKUSOは、この「人手不足でも回る運用」を前提に、制度を守りつつ事務を減らすことを目的に設計しています。

● FUKUSOとは

FUKUSOは、福祉有償運送の 「制度を守り、事務を削り、経営を支える」 実務・算定・監査の統合システムです。

日々の運行記録から月末のまとめまでの流れを一つにし、**管理者が確認して“確定”したデータを基準に帳票を出力**することで、後から説明が必要になる場面（監査・立入確認等）でも整合性を保ちやすい運用を支援します。

● 主な特長（想定する提供価値）

福祉有償運送の事業者向けに、月末集計・請求書・明細・根拠資料を一元化し、監査対応まで見据えた運行管理を実現します。1）日々の運行記録 → 月末のまとめを一つに

運行記録を起点に、月末の集計や必要資料作成の流れをまとめ、転記・集約作業を減らすことを目指します。

2）監査対応を前提に、整合性を重視

監査・立入確認では「いつ・誰が・どの記録を根拠に」作成したかの説明が求められることがあります。FUKUSOは、後から見直しても説明しやすい形で、記録と帳票の整合性を重視します。

3）請求書・明細・“計算の根拠がわかる資料”まで出せる設計

月次の請求書、利用者別の明細、さらに「計算の根拠がわかる資料」まで、同じ確定データから一貫して出せる状態を目指します。

4）地域ルールや運用差分にも、現場に合わせて対応しやすい設計

福祉有償運送は地域・団体ごとに運用ルールが異なるため、FUKUSOは、汎用システムでは合わせにくい**現場のやり方にフィット**するよう、地域ルールや運用差分にも柔軟に対応できる設計を想定しています。

● 実証導入パートナー（PoC）募集について

FUKUSOの4画面構成（利用者／ドライバー／管理A／管理B）と役割分離

今回募集する実証導入は、正式提供に向けて 現場の運用・帳票・課題感 を踏まえ、要件整理と改善を進めるための取り組みです。

◎ 募集対象（例）

* 人手不足のなかでも、月末集計・書類作成・監査準備を少しでも軽くしたい事業者

* 紙・Excel中心の運用から脱却したい事業者

* 帳票の整合性や説明可能性を高めたい事業者（NPO・社協・自治体等を含む）

◎ 実証導入で行うこと（例）

* 現状運用のヒアリング（最短15分程度）

* 月末集計～帳票作成の流れの整理

* デモ・試用を通じたフィードバック

* 仕様・UI・帳票の改善反映（順次）

※補助金の申請代行は行いませんが、必要に応じて 中小企業診断士等の専門家への相談や、申請に向けて準備すべき資料の整理についてご案内します。

● 参考：紹介動画（YouTube）

「人が足りなくても、事業が止まらない。」--FUKUSO

https://youtu.be/BvFN_isnG7s

● 詳細・資料（公式ページ）

* FUKUSO 公式LP：https://appkey.jp/fukuso-lp

* 実証導入（PoC）ページ：https://appkey.jp/fukuso-poc

● お問い合わせ（実証導入のご相談）

実証導入のご相談は、上記PoCページのフォームよりご連絡ください。

（まずは最短15分程度のヒアリングから開始します）

● 会社概要

会社名：アプキー合同会社

代表者：中村淳之介

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-22-11 2F

Webサイト：https://appkey.jp/

● 本件に関するお問い合わせ先

アプキー合同会社

お問い合わせ： https://appkey.jp/contact_form/