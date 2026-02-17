【Surveroid】マルチAIエージェントによるアンケート作成機能「Survey Agent」をすべてのユーザーへ提供開始

～リリース後大きな反響を頂戴した「Survey Agent」を全面的に提供開始～

株式会社マーケティングアプリケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：竹中 司、以下「当社」）は、当社が提供するセルフ型マーケティングリサーチツール「Surveroid」上で利用できるマルチAIエージェントによる対話型アンケート作成機能「Survey Agent」（以下「本サービス」）を、すべてのユーザー（※1）へ提供開始しました。

本サービスは、「商品・サービス名」「事業課題」「データ活用目的」の3点を入力するだけで、AIエージェントが初期仮説やリサーチの方向性を提案し、アンケート内容やデータの集計・活用方法まで自動生成する機能です。

12月のサービス提供開始当初からおかげさまで大変多くの反響を頂戴しました。

提供開始直後は当社担当による個別説明を受けたユーザーのみご利用いただける形式としておりましたが、UI/UXの改善や操作性の向上を重ね、事前の説明を必要としないスムーズな操作環境を実現いたしました。

これに伴い、すべてのユーザー（※1）へ向けた全面的な提供を開始する判断をしました。

本サービスの全面提供を通じて「リサーチのハードルを下げる」という当社Surveroidのプロダクトビジョンの実現に向けて引き続き邁進してまいります。

※1 本サービスは法人で登録しているお客様のみが利用できます。

以下「Survey Agent」について

マーケティングリサーチを実施する際の不安や悩みを解消

15年を超えるユーザー対応で蓄積したノウハウをマルチAIエージェントに反映

Surveroidは2008年のサービス提供開始以来、10,000人を超えるユーザーに登録されています。

当社はユーザーとの対話やお問い合わせ対応を通じて、リサーチを実施する際にユーザーが抱えるさまざまなパターンの課題と何度も向き合って支援してきました。

・アンケートを作るときには何から始めれば良いかわからない

・解き明かしたい課題に対しての設問設計に自信が持てない

・得られるデータが課題や目的に沿っているか不安になる

本サービスはこうした当社の顧客接点から得られた「リサーチを実施する際の不安や悩みへの対処ノウハウ」を反映しており、リサーチ経験の有無に関係なく、AIエージェントとの対話を通して誰でも迷わずマーケティングリサーチを実施できる環境を提供するサービスとなっています。

※本機能のAI（LLM）は、当社が長年蓄積してきた知見に基づき設計しており、開発における学習データには、ユーザーが作成したアンケートデータなどのユーザー固有の情報は一切使用しておりません。

本サービスの特徴

1．アンケート画面作成がAIエージェントと対話するだけで完了

従来はユーザー自身が設問を作成し入力する必要がありましたが、AIエージェントとの対話で作成したアンケートがそのままSurveroidに反映され、アンケート画面を実際に作成する必要はなく、すぐにアンケートの配信まで行うことができます。

※本サービスで作成したアンケート設問や選択肢を手動で修正することも可能です。

2．入力するのは商品名（サービス名）、課題、活用目的の3項目のみ

AIエージェントが初期的なリサーチ方針や設問案を提示し、ユーザーはその内容を確認しながら出力内容の推敲ができます。また、入力する課題やデータの活用目的についてもAIエージェントとの対話を通じて出力内容を確認しながらアップデートすることも可能です。

3．リサーチの進め方に不安がある場合でも迷わず進められる設計

リサーチの専門知識やリサーチ経験の有無にかかわらず、AIエージェントがリサーチの方向性を整理しながら進行をサポートします。目的や仮説の言語化も対話を通じて行うことができます。

4．リサーチ方針（コンセプト）生成により社内レビューを効率化

設問案だけではなく、リサーチの目的、ターゲット、リサーチを通じて得られる示唆などを整理したリサーチ方針（コンセプト）もセットで生成されるため、社内でのコミュニケーションやレビュー時の効率化を図ることが可能です。

※サービス画面１.【リサーチの方向性の提案】

※サービス画面２.【確定したリサーチコンセプト】

※サービス画面３.【実際に作成されるアンケート内容】

※「サービス画面」はいずれも開発中の画面で、実際の本サービスの表示とは異なる場合があります。

※「サービス画面」で掲載しているサービス・商品は生成AIで作成した実際に存在するサービス・商品とは一切関係がないダミーのサービス・商品のコンセプトを入力しています。

ビジネスパーソンが「本来注ぐべき時間」に使える時間を今の10倍以上にする

当社は本サービスを通じてビジネスパーソンが本来最も価値を生み出す領域である、「事業課題の探索」「顧客インサイトの理解」「戦略・施策検討」「施策の実行」「成果につながる意思決定」にもっと多くの時間を使ってほしいという強い思いを持っています。

アンケート設計やアンケート画面の作成に時間が奪われるのではなく、必要なデータには「誰でも」、「すぐに」アクセス・取得ができる状態を作り、「本来向き合うべきこと・考えるべきことに集中できる時間」を最大化させ、生活者理解に関わるすべてのビジネスパーソンが作業ではなくより高い付加価値を生む業務に時間を振り分けられる環境づくりを目指します。

今後の展開

Surveroidでは今後、本サービスを通じたアンケート作成に加え、AIエージェントの機能拡張を通じてデータ集計・分析・レポーティング支援機能の拡充を進めてまいります。

マーケティングリサーチの実施からリサーチデータの活用まで一貫して行える環境を整備し、より多くのビジネスパーソンが手軽にリサーチを通じて生活者理解ができ、データを基にした意思決定・議論が当たり前になる世界を目指します。

セルフ型アンケートツール「Surveroid」について

変化の激しい現代において生活者に直接問いかけてデータを得る「アスキングデータ」の重要性が更に高まる中、「新規事業での商品・サービスのニーズ調査」「社内・社外の提案資料の裏付けデータ」「クリエイティブの効果測定」「商品の認知率調査」等、直接問いかけることでのみ検証ができるシーン、即時性が求められるシーンでSurveroid は皆様にご利用いただいています。

「リサーチのハードルを下げる」をプロダクトビジョンとして掲げ、Surveroid では「聞く」ことを皆様のビジネスの当たり前に変えていき、経験と勘のみに頼った意思決定ではなくデータに基づいた意思決定ができるようにサービスのご提供を目指してまいります。

URL：https://surveroid.jp/

会社概要

会社名：株式会社マーケティングアプリケーションズ

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27-5 リンクスクエア新宿 16階

代表取締役：竹中 司

設立：2022年5月26日

資本金：1億円

事業内容：マーケティングリサーチプラットフォーム、データマネジメントツール／ソフトウェア、システムソリューション

URL：https://mkt-apps.com/

