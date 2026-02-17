動いても落ちない抜群のフィット感！オープンイヤー型Bluetoothイヤホンを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、上下左右可動イヤーフックとBluetooth6.1対応で快適フィットと高音質を両立したオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「400-BTTWS7」を発売しました。

【おすすめポイント】

・上下50度・左右90度可動のイヤーフックで自在にフィット

・14.2×5.2mm大口径ドライバー＆AELC搭載でクリアな高音質

・最大32時間再生＆ENCマイク搭載で通話も快適

【動画】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VeiHIrwMIXw ]

【掲載ページ】

オープンイヤー ワイヤレスイヤホン Bluetooth6.1 耳掛け 上下左右調整 マイク通話 耳を塞がない 音漏れ防止 ながら聴き 最大32時間音楽再生 角度調整 ヘッドセット ブラック

型番：400-BTTWS7 販売価格：6,619円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-BTTWS7

【耳に合わせて動く、新発想フック設計】

本製品最大の特長は、上下50度・左右90度に可動するイヤーフック。耳の形や大きさに合わせて細かく調整でき、垂直方向はクリック機構でカチッと固定できます。ゆったり使うときも、ランニング時のように激しく動くときも安定感をキープ。片耳約9gの軽量設計で、長時間装着しても負担を感じにくい快適な装着感を実現しました。

【耳を塞がない安心感。“ながら聴き”に最適】

耳の穴を塞がないオープンイヤー型だから、音楽を楽しみながら周囲の音も自然にキャッチ。ランニング中の車の接近音や、家事中のインターホンにも気づける安心設計です。蒸れにくく、長時間使用でも快適。日常生活とエンタメをシームレスにつなぐ、新しいリスニングスタイルを提案します。

【大口径ドライバー×AELCで迫力サウンド】

14.2×5.2mmの大口径ドライバーを搭載し、オープンイヤーながら低音豊かで臨場感あるサウンドを実現。さらにAELCアルゴリズムが音量変化に応じて高低音バランスを自動調整し、常にクリアな音質を保ちます。簡易イコライザー（Balance／Bass／Pure）も搭載し、好みに合わせた音質カスタマイズが可能です。

【音漏れを抑え、オフィスでも使いやすい】

オープンイヤー型にありがちな音漏れを抑制し、カフェやオフィスでも使いやすい設計です。ENC搭載マイクにより、騒がしい環境でもクリアな音声通話を実現。オンライン会議やテレワークにも最適です。タッチセンサーには“くぼみ”を設け、直感的な操作性にも配慮しました。

【Bluetooth6.1＆最大32時間の安心バッテリー】

Bluetooth Ver.6.1対応で、安定したワイヤレス接続を実現。通信距離は最大約10m（理論値）で、ストレスのない使用感を提供します。イヤホン単体で最大約8時間、充電ケース併用で最大約32時間の再生が可能。薄型（約2.6cm）の充電ケースはポケットにもすっきり収まり、持ち運びにも便利です。

【製品仕様】

