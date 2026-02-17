デザインは「時代の表象」である―。編年体でデザイン史を読み解く『モダン・デザインの100年』が発売。

株式会社パレード

モダン・デザインの歩みを編年体で綴ると、時代背景とデザインの関係が、デザインの領域や国を超えた事象の前後関係として見えてくる。

具体的には、建築から船舶に鉄道車両、橋梁に歩道橋、自動車から電気製品に家具や衣装、文字やポスターなどの印刷物…。人間の衣食住に関する以外のデザイン思潮やその振興策に関するイベントなどを中心に、生活文化の歩みとデザインの関係性を読み解いていく。

本書はデザインを生活者の視点から概観し、多くの事象を捉えた一冊で、まさに「モダン・デザインの歩み」である。

100年にわたり1年ごとの編年体で綴ったことで、モダン・デザインの歩みが明らかになった初めての書。

1971年に現れた奇遇……

アメリカのハンバーガーと日清食品のカップ麺が、食のデザインの傑作として同じ年に現れている。

デザインを学ぼうとする若い人にとって、領域を超えたモダン・デザイン史を知る絶好の書。

著者紹介

山内 陸平 （やまうち りくへい）

京都工芸繊維大学意匠工芸科卒業。

米国・イリノイ工科大学大学院で学ぶ（JETROの派遣留学）。

ジョージ・ネルソン事務所でハーマンミラー社のプロジェクトチームに参加。

帰国後、日本万国博覧会協会、高島屋設計部を経て、

京都工芸繊維大学教授、美術工芸資料館館長などを経る。現在、同大学名誉教授。

建築、インテリア、家具などのプロダクト、鉄道車両など幅広い分野でデザイン活動を行い、

イタリア・スイスの国際コンペティションをはじめ、ブルネル賞、

日本デザイン学会作品賞、インテリアデザイナー協会「協会賞」など受賞。

近作に近鉄の特急車両「しまかぜ」（2013）。

著書に『20世紀の椅子たち 椅子をめぐる近代デザイン史』（彰国社）。

書籍情報

『モダン・デザインの100年』

著：山内陸平

出版社：パレード

発売日：2026年2月17日

ISBN：978-4-434-37402-9

仕様：A5変形判/並製/422ページ

価格：3,960円（3,600円＋税10％）

Paradebooks：https://books.parade.co.jp/category/genre05/978-4-434-37402-9.html

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4434374028/

